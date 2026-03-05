GP Australia: la conferenza stampa dei top team

La nuova stagione si apre con la conferenza stampa dei top team del Gp d’Australia che vede protagonisti Hamilton, Russell e Leclerc

La lunga attesa è finita: la Formula 1 riaccende i motori e lo fa, come da tradizione, all’Albert Park di Melbourne, teatro del Gran Premio d’Australia che inaugura la stagione 2026. Tra i protagonisti dei top team di questa nuova stagione, a parlare in Australia sono i due piloti della Ferrari e Russell, che hanno rilasciato alcune dichiarazioni anche durante la conferenza stampa che accompagna ogni tappa del mondiale.

L’ottimismo di Hamilton

Il Lewis Hamilton apparso ai microfoni di Melbourne sembra rigenerato e ricaricato rispetto a quello del finale di stagione 2025. Il sette volte campione del mondo, già nei giorni scorsi, non aveva nascosto di aver trovato un feeling molto buono con la SF-26. Una vettura che, per lui, ha finalmente segnato il distacco dalle vetture ad effetto suolo. C’è tanto interesse intorno a questa Ferrari e soprattutto intorno al britannico che rilascia dichiarazioni che mandano un buon auspicio a tutti i sostenitori del Cavallino Rampante.

“Abbiamo percorso un ottimo chilometraggio nei test invernali. Il team ha svolto un lavoro incredibile in fabbrica, ma anche nei test, e abbiamo imparato molto dall’anno scorso. Ci stiamo lasciando alle spalle gli aspetti negativi e stiamo andando avanti con quelli positivi. Siamo attenti, preparati e sappiamo cosa dobbiamo fare e che ci attendono enormi sfide con le nuove regole e i nuovi regolamenti. L’obiettivo è vincere. È per questo che stiamo lavorando. Il nostro target è questo: sfruttare al massimo ogni opportunità, sperando di lottare nel gruppo di testa e sperando di esserlo nelle prime gare.

La Mercedes è sembrata particolarmente veloce, e non sono sicuro che la Red Bull si sia completamente mostrata, quindi sarà davvero emozionante capire i valori in campo. Ma, in ogni caso, sento di avere un grande gruppo di persone alle spalle, concentrato a testa bassa sul raggiungimento delle prestazioni e sul massimizzare ogni fine settimana”.

Gli avversari secondo Russell e il ruolo da favorita di Mercedes

Secondo i media c’è una grande favorita ed è la Mercedes. Il team di Brackley è atteso davanti a tutti, e la sensazione è che nei test del Bahrain si sia tenuta parecchio in tasca. George Russell, candidato numero uno nella lotta al Titolo Mondiale, tende però a minimizzare, professandosi tranquillo e sicuro di sé ma elencando in conferenza stampa anche i possibili avversari dei top team che potrebbe avere in questa stagione.

“C’è incognita ma anche eccitazione in vista della prima gara. È stato un precampionato molto migliore rispetto agli ultimi anni. Ci sono cose in cui abbiamo fallito negli ultimi quattro anni, quindi, a prescindere dal cronometro, le cose stanno funzionando. C’è molto chiacchiericcio intorno a noi. Lo prendiamo come un complimento. Ma quando la visiera è abbassata, si corre a tutto gas e non si pensa a nessuna voce che circola. I nostri avversari principali? Verstappen e Leclerc”.

Leclerc predica calma e conferma che gli sviluppi cambieranno tutto

Alle parole del compagno di squadra durante la conferenza dei top team in Australia, ha fatto eco anche Charles Leclerc, che ai media ufficiali della Formula 1 ha offerto una lettura lucida della situazione in vista del primo appuntamento stagionale. “Sono fiducioso che abbiamo fatto un buon lavoro per preparare questa prima gara”, ha spiegato il monegasco, pur riconoscendo che “la Mercedes al momento è più forte rispetto a noi”. Più che una resa, quella del pilota Ferrari appare come una valutazione realistica del punto di partenza della stagione.

Lo stesso Leclerc ha infatti invitato alla calma, ricordando che “dobbiamo stare calmi, è solo la prima gara della stagione”. Il monegasco ha sottolineato anche il possibile impatto degli sviluppi nel corso dell’anno: “Sento che quest’anno gli sviluppi faranno una grande differenza rispetto al passato”. Non solo, perché secondo il ferrarista diversi team potrebbero presentarsi con monoposto molto diverse rispetto a quelle viste nei test: “Sono abbastanza sicuro che anche gli altri team arriveranno con vetture completamente nuove rispetto ai test. Questo potrebbe cambiare molto ciò che abbiamo visto in Bahrain”.

Cipriano Cecoro