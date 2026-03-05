A Melbourne debutta la nuova procedura pre-partenza di 5 secondi

Melbourne, arriva la procedura pre-partenza di 5 secondi

A Melbourne, durante il Gran Premio d’Australia, debutta la nuova procedura pre-partenza di cinque secondi. È pensata per dare più tempo ai piloti delle retrovie a far girare correttamente i nuovi turbo. La modifica arriva dopo i test positivi a Bahrain e per motivi di sicurezza legati alla rimozione dell’MGU-H dalle power unit. Durante l’attesa, un pannello blu lampeggiante guiderà i piloti fino all’inizio della sequenza tradizionale delle luci rosse, riducendo il rischio di partenze lente o di anti-stall.

Turbo 2026 e sicurezza: la nuova procedura pre-partenza

La modifica alla procedura di partenza nasce dai nuovi turbocompressori 2026, privi dell’MGU-H, che impiegano più tempo a entrare a piena velocità. I piloti devono gestire attentamente i giri motore prima dello spegnimento delle luci per assicurarsi che il turbo sia pronto al momento della partenza. Durante l’attesa di 5 secondi, un pannello blu lampeggiante con il messaggio “Pre-Start” indica alle retrovie di preparare correttamente i turbo. Al termine di questa fase parte la normale sequenza delle cinque luci rosse, garantendo partenze più regolari e sicure per tutti. I cinque secondi di pre-start e il pannello blu servono a dare questo tempo supplementare, migliorando la sicurezza e la regolarità della partenza per tutti i piloti.

Pre-start a Melbourne: Ferrari, Mercedes e Antonelli a confronto

La maggior parte dei team ha accolto positivamente la nuova procedura durante i test a Bahrain. Ferrari era già pronta con un turbo più piccolo, mentre Mercedes e gli altri team hanno dovuto affinare le procedure di avvio del motore.

Kimi Antonelli ha commentato: “Con il pannello blu è un po’ più facile, ma trovare il momento giusto per costruire il boost resta cruciale. Se sbagli, puoi avere una partenza davvero lenta”. Il pilota ha aggiunto: “Guardando Ferrari, sembrano molto forti su questo lato, quindi sarà importante continuare a lavorare. In Australia potremmo vedere una partenza straordinaria, non si sa mai”.

Pre-start e aggiornamenti pista: come cambia Melbourne

Oltre alla nuova procedura pre-partenza, sono state confermate alcune modifiche per aumentare la sicurezza e la regolarità della gara. Lo Straight Mode non potrà essere utilizzato fino a dopo la prima curva, impedendo vantaggi immediati ai piloti. Inoltre, è stata aggiunta una striscia d’erba in uscita dalla Curva 6 per ridurre la quantità di ghiaia distribuita sul tracciato, migliorando le condizioni di aderenza e riducendo i rischi di incidenti nelle prime fasi della gara. Queste misure, insieme alla procedura pre-start, mirano a garantire partenze più regolari, maggiore sicurezza per tutti i piloti e una gestione più uniforme dei nuovi turbocompressori 2026.