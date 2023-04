GP Australia, qualifiche: imbattibile Verstappen, ma che Mercedes!

Qualifiche infuocate quelle del GP d’Australia, che vedranno Verstappen scattare dalla prima posizione davanti alle due Frecce d’Argento

Si accendono i motori sul circuito di Melbourne, che danno inizio ufficialmente al weekend di gara del GP d’Australia. Un inizio decisamente col botto: a causarlo, Sergio Perez che ha messo a muro la sua monoposto dopo soli quattro minuti dall’inizio della sessione. Il pilota della Red Bull, che nel corso delle FP3 è uscito di pista per un totale di cinque volte, si è trovato bloccato nella ghiaia, senza la possibilità di ripartire. Perez, apparso molto frustrato nel team radio verso il muretto, ha lamentato un problema analogo rispetto a quello incontrato durante le prove libere.

L’incidente del messicano ha causato un regime di bandiera rossa, dopo il quale si sono scatenati gli animi in pista. Grande sorpresa di questa Q1 è stata la Williams di Alex Albon che, rispetto al compagno di squadra, è apparso molto competitivo è ha conquistato un’ottima ottava posizione, aggiudicandosi un posto in Q2. Logan Sargeant, dopo essere stato autore di un testacoda nelle prime battute della qualifica, ha chiuso invece in diciottesima piazza, rimanendo di fatto escluso dalla seconda sessione.

Se da un lato in Q1 le Ferrari sono sembrate ancora in difficoltà, alla ricerca del passo migliore, dall’altro le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell hanno dimostrato di avere un ottimo ritmo, chiudendo la loro prima sessione in seconda e terza posizione, solo alle spalle di Max Verstappen. Complice forse anche il traffico in pista, le qualifiche del GP d’Australia si sono chiuse invece in anticipo per Oscar Piastri, Zhou Guanyu e Valtteri Bottas.

Q2: SI ACCENDE LA SFIDA

Sono bastati pochi minuti per dare il via a una seconda sessione di qualifiche infuocata. La lotta a colpi di giri veloci tra Verstappen e Alonso è entrata nel vivo e, ad averla spuntata, è stato proprio l’olandese della Red Bull. Dietro di loro, la sfida è entrata decisamente nel vivo. Ancora una volta ha sorpreso il ritmo di Albon, che ha chiuso in decima posizione ma avuto un ottimo ritmo per l’intera durata della Q2.

Insieme a lui, ad aver registrato ottime prestazioni è stato Nico Hulkenberg: il pilota della Haas ha piazzato la sua monoposto in quinta posizione, mentre il compagno di squadra ha dovuto alzare bandiera bianca. Ad accendersi anche le due Ferrari: Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno riacquistato ritmo, segnando tempi personali molto buoni e mettendosi al sicuro in terza e quarta posizione. In difficoltà, invece, le due AlphaTauri, escluse dalla Q2 in dodicesima e quindicesima posizione. Insieme a loro, Esteban Ocon, fuori dalla Q3 per soli 7 millesimi, e Lando Norris.

Q3: POLE POSITION PER VERSTAPPEN

Se pensavamo di aver visto accendersi la sfida nel corso della Q2, la terza sessione di qualifiche ha regalato emozioni e sorprese. Dietro l’incredibile pole position di Verstappen, che ha chiuso la sua qualifica con 1:16:732, una sorprendente Mercedes. George Russell e Lewis Hamilton partiranno dalla seconda e terza piazza, rispettivamente a due e tre decimi dal poleman di giornata. Quarta posizione per Fernando Alonso: lo spagnolo della Aston Martin ha chiuso davanti a Carlos Sainz che, in quinta posizione, ha chiuso con un distacco di mezzo secondo. Settima l’altra Ferrari, quella di Charles Leclerc.