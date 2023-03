GP Arabia Saudita, Verstappen:”All’inizio è stato difficile, ma sono contento di essere sul podio”

Il GP di Arabia Saudita si conclude con la doppietta Red Bull, ma stavolta Verstappen è secondo!

Anche il GP di Arabia Saudita è in mano alla Red Bull, ma stavolta Verstappen è secondo dopo il compagno di squadra, Sergio Perez. Non è stato un weekend semplice per l’olandese dopo il problema meccanico riscontrato nel corso della seconda sessione di qualifiche. Per questo motivo è stato costretto a partire in quindicesima posizione, nonché in ottava fila. Ciononostante è riuscito comunque a rimontare arrivando sul podio.

“Non è stato tanto semplice rimontare perchè nel primo settore cercavo di seguire Perez, ma è stato difficile perché si scivolava parecchio. Tuttavia, una volta che sono riuscito a superare tutti abbiamo preso il nostro ritmo e sono molto contento di essere sul podio”, ha dichiarato Verstappen.

Inoltre, a fine gara l’olandese ha mostrato preoccupazione per i problemi riscontati al semiasse e per le vibrazioni. Il campione del mondo è riuscito comunque a ottenere il giro veloce non arrendendosi. “Non avevamo comunque la possibilità di prendere Sergio e quindi abbiamo deciso di mollare e accontentarci del secondo posto. E’ stata comunque una buona rimonta!”.