GP Arabia Saudita, Verstappen: “Non sono d’accordo su molte cose”

In Arabia Saudita la Red Bull di Verstappen conclude la gara in seconda posizione, alle spalle del proprio rivale al titolo mondiale

E’ di poche parole Max Verstappen al termine del Gran Premio dell’Arabia Saudita, durante l’intervista prima della celebrazione sul podio. Dopo una gara interminabile, costellata di bandiere rosse e Virtual Safety Car, un emozionante duello corpo a corpo tra i due contendenti al titolo si è concluso con la vittoria del sette volte campione del mondo. Il quale, grazie al punto per il giro veloce, allunga nel Mondiale e affianca a pari punti l’olandese.

Sono brevi e secche le risposte che dà Verstappen durante l’intervista post-gara in Arabia Saudita: “E’ stata una gara abbastanza movimentata, sono successe un sacco di cose. Con le quali non sono totalmente d’accordo. Ma è andata com’è andata. Io ho provato a dare tutto in pista, ma non ero sicuro che le gomme potessero durare fino alla fine. Io ho cercato di lottare, ma comunque sono arrivato secondo“.

LAP 38/50 MAX AND LEWIS COLLIDE! Verstappen is instructed to give the place to Hamilton, but they make contact 😱#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/QnRaWoaYzP — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

Riguardo all’incomprensione tra lui ed Hamilton, che ha causato il tamponamento da parte di quest’ultimo, Verstappen ha così spiegato la situazione: “Io ho rallentato, volevo lasciarlo passare e ho lasciato spazio sulla destra. Lui non voleva superarmi lì e ci siamo toccati. Non ho capito cosa sia successo“. Il vincitore del Mondiale verrà così decretato tra una settimana esatta, ad Abu Dhabi: “Sarà decisa lì. Speriamo che sia un buon weekend per noi, ma vedremo“.