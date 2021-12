GP Arabia Saudita, Bottas: “Non è stata una giornata semplice”

Il pilota della Mercedes è riuscito a conquistare il podio all’ultimo secondo, superando Ocon proprio sotto la bandiera a scacchi

Quello andato in scena in Arabia Saudita è stato un GP spettacolare, drammatico e allucinante. Ci sarà da discutere, se ne discuterà all’infinito. Ha messo le basi per un finale di mondiale al cardio palma. Ma al di là della lotta accesissima tra Hamilton e Verstappen, Valtteri Bottas ha fatto del suo meglio per gestire la leadership del mondiale costruttori.

Dopo una buona partenza che lo ha aiutato a tenere dietro l’olandese della Red Bull, le bandiere rosse hanno ostacolato la gara del finlandese. Soprattutto dopo la seconda ripartenza, Bottas si è trovato alle spalle di Ocon, senza grosse possibilità di sorpasso a causa delle ripetute Virtual Safety Car. Tuttavia, motivato anche dal team, il pilota della Mercedes è riuscito a conquistare un ormai insperato podio, superando Ocon proprio all’ultimo secondo.

GARA DIFFICILE

“Non è stata una giornata semplice. Ci sono stati tanti ostacoli per me. Le bandiere rosse mi hanno reso la vita complicata. Probabilmente è stato un errore mettere le gomme dure dopo la red flag, perché molti con le gomme medie mi hanno superato. Ma ho continuato a spingere e ho ottenuto il terzo posto“, ha dichiarato Bottas al termine del GP dell’Arabia Saudita.

Con un volto molto provato da quanto accaduto sulla pista del GP dell’Arabia Saudita, Bottas ha anche rilasciato un commento in merito alle sensazioni provate sul nuovo circuito di Jeddah. In realtà, il suo viso e quello degli altri piloti parlano abbastanza chiaro. Si tratta di una pista molto complessa, che mette a dura prova i driver. Il finlandese infatti ha dichiarato: “È una bella pista, ma una vera sfida a livello mentale e fisico. Però non vedo l’ora di tornare l’anno prossimo“.