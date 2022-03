GP Arabia Saudita, Verstappen: “Bella lotta con Charles”

Verstappen riscatta il ritiro del Bahrain con una bella vittoria, arrivata dopo un emozionante duello con la Ferrari di Leclerc

Un nuovo inizio, di questo aveva bisogno Max Verstappen dopo la cocente delusione del Bahrain. L’olandese della Red Bull, sul rapido e insidioso circuito dell’Arabia Saudita, è riuscito a piegare la resistenza di un Leclerc coriaceo, arrivando al sorpasso soltanto nella parte finale della gara.

Per il campione del mondo in carica, scattato dalla quarta posizione in griglia, decisivi sono stati anche gli episodi, che stavolta sono girati dalla sua parte. Ha prima sopravanzato Sainz nelle prime curve, poi ha approfittato della VSC causata da Latifi per mettersi alle spalle Perez. E un’altra VSC, arrivata nel finale per togliere dalla pista le vetture di Alonso e Ricciardo, gli ha consentito di mettersi nella scia della Ferrari di Leclerc, così da sferrare il suo attacco.

LE DICHIARAZIONI AI MICROFONI DI COULTHARD

“La battaglia con Charles è stata molto serrata, non è stato semplice, ma abbiamo cercato di giocarcela. Mi sono divertito ed è stata una bella lotta, dura ma corretta. La Ferrari era molto veloce in curva, mentre noi andavamo meglio in rettilineo. Però le gomme si degradavano molto rapidamente e verso la fine mi sono reso conto che avevamo qualcosina in più come ritmo”.

“Arrivare al sorpasso non è stato semplice, lui mi ha fatto anche qualche trucchetto nell’ultima curva, ma alla fine ce l’ho fatta. Negli ultimi giri Charles era sempre in zona DRS e la bandiera gialla mi ha salvato da un ultimo tentativo. Sono contento di aver dato un nuovo inizio alla nostra stagione. Avevamo bisogno di un bel risultato dopo la sfortuna del Bahrain.”.

“Sono contento che riusciamo a seguire la macchina che abbiamo davanti in modo più semplice rispetto agli altri anni, è una novità che apprezzo. Però il DRS posizionato sull’ultimo rettilineo rende difficile programmare il sorpasso, bisogna stare attenti e prepararlo con la giusta strategia. Ma per fortuna è andato tutto bene”, ha concluso il pilota olandese.