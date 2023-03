GP Arabia Saudita: Sainz ottimista per il weekend e carica la squadra

Tanto ottimismo per Carlos Sainz prima dell’inizio del weekend del GP dell’Arabia Saudita con l’obiettivo di conquistare il suo primo podio stagionale con la nuova Ferrari SF-23

Carlos Sainz è fiducioso di poter essere più vicino alla Red Bull su quella che di fatto è una pista molto diversa da quella di Sakhir infatti, sulla pista che ospiterà il GP dell’Arabia Saudita il degrado è migliore con le gomme che si consumano di meno e la velocità massima diventa la chiave per puntare in cima al monitor dei tempi nelle libere e nelle qualifiche e sul podio la domenica.

GROSSE DIFFERENZE

Lo spagnolo del Cavallino Rampante ricorda sin da subito che ci sono grosse differente tra le piste di Sakhir e Gedda e il fatto che sia una pista meno impegnativa per le gomme li aiuterà ad essere più vicini alla Red Bull. La fiducia è talmente tanta che spera in un suo podio: “Arrivo con la voglia che il weekend inizi, abbiamo le idee chiare per migliorare. Dobbiamo dare tutto perché la macchina si evolva prima dell’ultima gara, qui dovremmo essere più vicini alla Red Bull. L’asfalto è meno aggressivo e noi possiamo ambire al podio almeno con una macchina”.