GP Arabia Saudita, Russell: “Oggi era il massimo”

GP Arabia Saudita, le qualifiche si concludono con la pole di Max Verstappen, seguito da Oscar Piastri e George Russell

Eccellente terzo tempo per George Russell, che piazza la sua Mercedes ad appena un decimo, dalla pole position ottenuta da Max Verstappen, al termine delle qualifiche del GP Arabia Saudita. Al termine del suo giro, era addirittura in testa, prima di scivolare al terzo posto.

La W16 ha dimostrato di avere un buon passo, e può rivelarsi una possibile insidia nella lotta per le prime posizioni e magari la vittoria, specialmente se le temperature non si dovessero alzare troppo.

George: “Avrei dovuto fare meglio”

“Onestamente prima della sessione, avrei sicuramente accettato un terzo posto. Ma, vedendo quanto siamo andati vicini, ero molto contento del giro, e pensi sempre che ci possa essere un piccolo margine. Siamo realisti, probabilmente questo era il massimo oggi,” ha esordito George Russell, nelle interviste di rito al termine delle qualifiche del GP Arabia Saudita.

“In questi circuiti ad alta velocità, sappiamo di non avere il passo della McLaren. Max ha fatto di nuovo un lavoro fantastico, quindi congratulazioni a loro”.

“La pista si è evoluta molto, ho fatto il giro un po’ prima, avrei dovuto fare forse meglio verso la fine della sessione. Non ho avuto un gran feeling, ma la sessione è stata molto complicata per via della bandiera rossa. Avevamo solo un giro alla fine, e ci siamo giocati tutto lì”, ha aggiunto il pilota della Mercedes.

In conclusione: “È stato interessante vedere la Red Bull fare due giri, ma il terzo posto è un ottimo posto sulla griglia di partenza. Domani, sarà una grande gara”.