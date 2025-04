GP Arabia Saudita, qualifiche: Super Max la spunta su tutti

Seconda pole position in stagione per Max Verstappen nelle qualifiche del GP d’Arabia Saudita, con Norris che commette un grosso errore

Seconda tappa della doppietta in Medio Oriente per la Formula 1. Anche a Jeddah la favorita per la pole position è una sola: la McLaren di Norris e Piastri. Distacchi enormi quelli tra il team papaya e le altre scuderie durante l’ultima sessione di prove libere. Nelle qualifiche del GP di Arabia Saudita, però, la partenza dalla posizione al palo se l’aggiudica Max Verstappen. Un solo grande colpo di scena, in Q3: l’incidente a muro di Lando Norris, che partirà dunque decimo.

Q1: McLaren vola, Max di più

Il primo pilota a fare segnare un crono durante la sessione è Esteban Ocon in 1:29.924, subito migliorato sia dal compagno Bearman, che da i due piloti Sauber e Doohan. Anche Sainz e Albon migliorano il tempo di Ocon, il thailandese con il miglior tempo. Secondo posto momentaneo per Fernando Alonso in attesa dei top team. Tempo che arriva in 1:28.026 di Norris, 5 decimi più veloce di Leclerc. Hamilton quarto dietro l’ex compagno di squadra spagnolo. Si infila Verstappen tra la McLaren e la Ferrari, un decimo circa di ritardo per lui.

Bene Tsunoda, subito alle spalle del compagno, mentre Piastri abbassa di 7 millesimi il tempo del suo. Quarto tempo, tra le due Red Bull, per George Russell. Diversi piloti restano in pista per un secondo crono, evitando un passaggio in pit lane, tuttavia Lawson non è ancora sceso sul tracciato. A 8 minuti circa dal temine della sessione, termina il secondo tentativo dei primi piloti, con Norris che abbassa ulteriormente il miglior tempo, due decimi di miglioramento. Difficoltà per Hamilton, solo decimo. Le difficoltà costringono molte scuderie a cambiare pneumatici.

Ultimo tentativo per tutti: Piastri si piazza al secondo posto per 96 millesimi. Scala di una posizione in favore di Max Verstappen, il più veloce del Q1. Tocca il muro Gasly, che elimina il compagno di squadra mentre Bearman col suo tempo mette il sette volte iridato sul filo. Tuttavia, Hamilton può respirare: prima di terminare il proprio giro, nessuno alle sue spalle sarebbe stato in grado di superarlo. Eliminati Stroll, Doohan, Hulkenberg, Ocon, Bortoleto.

Niente colpi di scena nel Q2… ma quasi

Parte il giro per il primo pilota, Alexander Albon, che chiude in 1:28.581, fornendo a Sainz una buona scia. Velocissimo Piastri, 6 decimi più dello spagnolo di Williams, che nel frattempo ha concluso il proprio tentativo. Buonissimo il tempo di Russell, con gomma usata, ma con pneumatici nuovi la spunta Verstappen. Quarto crono per Leclerc, quinto per Hamilton, entrambi su mescola precedentemente usata. Ancora un cambio in testa alla classifica, Norris migliora il tempo più veloce di 48 millesimi.

A 5 minuti dal termine Lawson è l’unico senza tempo, ancora ai box, mentre il solo in pista è Albon, primo degli eliminati. Riesce a migliorarsi per entrare in Q3, ma manca ancora l’ultimo tentativo di tutti gli altri piloti. Antonelli si mette più tranquillo in quinta posizione, Piastri si migliora ma rimane terzo mentre Bearman resta eliminato. Lawson si mette dentro, ma Hamilton lo costringe all’eliminazione, Tsunoda con Albon. Il ferrarista numero 44 si salva, ma sono 7 i millesimi a garantirgli il passaggio del taglio. Eliminati Albon, Lawson, Alonso, Hadjar e Bearman.

GP Arabia Saudita, Q3:

Primo tentativo di Piastri: miglior tempo della qualifica nel settore centrale, poi toltogli da Russell. Unico a riuscire a completare il giro prima della bandiera rossa. Incidente per Lando Norris, al primo grave errore stagionale. Partenza in decima posizione per lui. Lunga attesa per la ripresa, che arriva dopo circa 10 minuti. Ricomincia con un tempo appena migliore di quello di Piastri: un millesimo. Ed è Max Verstappen a farlo segnare. Unico tentativo insieme a quello di Sainz, gli altri attendono ai box per fare un solo crono.

Con mescola fresca, Russell fa segnare il tempo più veloce della qualifica e della pista. Crono che non basta a tenere Piastri alle spalle. E nemmeno quello dell’australiano basta per rubare la pole a Max Verstappen. Tiratissima la lotta per la pole, in 3 in un decimo, solo 10 millesimi tra l’olandese e Piastri. Terza posizione per il britannico di Mercedes. A sandwich tra le frecce d’argento è Leclerc, davanti ad Antonelli e Sainz. Solo settimo Hamilton, alle spalle del quale si posiziona un buon Tsunoda, poi Gasly e infine l’incidentato Lando Norris.