GP Arabia Saudita, Piastri: “Sono soddisfatto del mio giro”

GP dell’Arabia Saudita, Piastri: “Max ha fatto un buon lavoro, ma sono soddisfatto del mio giro. Abbiamo un buon passo gara”

Le qualifiche del GP dell’Arabia Saudita si sono concluse con un secondo tempo per Oscar Piastri. Il pilota della McLaren, protagonista di un avvincente testa a testa con Verstappen, ha dovuto cedergli la pole sul finale, per soli 10 millesimi. Sfumata, invece, l’opportunità per il team papaya di piazzare entrambe le vetture in prima fila, complice l’incidente di Lando Norris nelle fasi iniziali della Q3.

Max Verstappen è sembrato l’unico pilota capace di mettere sotto pressione il team di Woking, confermando ancora una volta il suo straordinario talento. Dal canto suo, l’australiano non ha nulla da rimproverarsi, convinto di aver dato il massimo. Ecco le sue prime parole pronunciate al termine delle qualifiche: “Ero abbastanza contento del mio giro, non penso ci fosse molto altro da guadagnare. All’inizio abbiamo un po’ faticato e abbiamo dovuto inseguire gli altri, poi, nell’ultimo tentativo ho dato il meglio di me stesso“.

“Credo che anche Max abbia fatto un buon lavoro. Questo è un circuito molto veloce, sul quale la Red Bull sembra essere più competitiva. Ma penso di aver fatto un ottimo lavoro: è ancora tutto in gioco, anche il nostro passo gara è buono. Sarà una gara dura: le gomme saranno più morbide rispetto a quelle dello scorso anno. Vedremo se riusciremo a sfruttare questo fattore a nostro vantaggio“.

L’australiano sfrutta l’errore del compagno e conquista la prima fila: “Quando sei al limite, è facile incappare in un errore”

Un errore costato caro a Lando Norris – che partirà dalla decima casella nel GP dell’Arabia Saudita – ma che si è rivelata una grande opportunità per Oscar Piastri. Il pilota australiano è stato l’unico a completare il giro nel primo tentativo, appena un secondo prima che venisse esposta la bandiera rossa. Nonostante l’errore del compagno di squadra, Oscar è riuscito a mantenere la concentrazione e la calma che lo contraddistinguono, riuscendo a conquistare un’ottima prima fila.

Ha commentato così l’incidente occorso al leader mondiale: “Qui è dura: quando sei così al limite, è facile uscire fuori pista, e poi diventa difficile ritrovare subito la giusta confidenza. Se commetti un errore, rischi di perdere il ritmo, e a quel punto diventa ancora più facile sbagliare di nuovo. Di certo, questa è una pista difficile: qui corriamo di notte, con le gomme soft, e c’è tanto grip, ciò la rende una delle piste migliori in cui gareggiamo. È ancora tantissima l’adrenalina: sto ancora un po’ tremando, dopo aver guidato su queste strade! Ma è davvero un gran bel circuito e quella di domani sarà una gara divertente.”