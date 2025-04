GP Arabia Saudita, Verstappen: “Sará molto dura tenere gli altri dietro domani”

Ancora una volta Max Verstappen si conferma il piú veloce di tutti qui a Jeddah. Giro incredibile e record della pista per l’olandese

É proprio vero, come dice Matteo Bobbi, in Red Bull sono dei veri racers. Oggi il team delle bevande energetiche ha dimostrato di aver portato a termine uno strabiliante lavoro di squadra. Max Verstappen, infatti, ha portato a casa il migliore tempo, nonché record della pista, in 1.29.294s grazie anche al contributo di Yuki Tsunoda che, per effetto scia, ha agevolato il giro dell’olandese.

Inoltre, anche le modifiche apportate alla vettura hanno dato il loro contributo, tant’é che Verstappen non ha lamentato alcunché nel corso di tutte e tre le sessioni di qualifica. D’altra parte Jeddah é il circuito cittadino piú veloce in calendario e il basso carico aerodinamico ha fatto letteralmente volare la Red Bull, tanto da superare persino la favorita McLaren che, con Piastri, si piazza in seconda posizione.

Not lost in the desert- just leading it P1 Max , PIA, RUS, LEC, ANT, SAI, HAM, P8 Yuki, GAS, NOR#F1 || #SaudiArabianGP pic.twitter.com/FM8Zzhr9v1 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) April 19, 2025

“Sono molto contento. Non mi aspettavo di essere in pole dopo le FP3, peró la vettura ha preso vita nella notte. Abbiamo fatto qualche cambiamento all’ultimo minuto ed era piú godibile da guidare. Trovavo l’aderenza giro dopo giro”, ha dichiarato Max Verstappen al termine delle qualifiche.

“Qui mettere insieme il giro é molto difficile perché con tutte le barriere devi azzeccare tutto alla perfezione. É davvero soddisfacente essere il primo in qualifica. É la migliore posizione possibile per domani anche se penso che domani sará molto dura tenere gli altri dietro, ma ci proveremo di sicuro”, ha aggiunto l’olandese.

“Abbiamo fatto una qualifica solida, molto meglio del Bahrain sicuramente e quindi cercheremo di far bene anche domani in gara”, ha poi concluso.