GP Arabia Saudita, Russell: “Non meritavo il podio”

Il GP dell’Arabia Saudita regala il primo podio della stagione a George Russell che è riuscito ad ottenere la terza posizione dopo la penalità inflitta a Fernando Alonso

Il weekend del GP dell’Arabia Saudita regala forti emozioni a George Russell. Il pilota #63 della Mercedes ha disputato un’ottima qualifica, riuscendo a partire dalla terza posizione. Una grande partenza gli permette di mantenere la posizione su Carlos Sainz e mantenere la posizione sino a metà gara. L’ingresso della Safety Car provata dal ritiro di Lance Stroll, farà perdere la terza posizione al pilota britannico a favore di Verstappen, in fase di rimonta.

Negli ultimi giri viene comunicato a Russell di mantenere un gap di 5 secondi su Alonso. Mercedes ha trovato un cavillo nel regolamento, che fa emergere l’impossibilità di entrare a scontare penalità in pit lane con procedura di VSC o Safety Car in corso. La FIA dà ragione alla scuderia tedesca, e ufficializza una penalità di ben dieci secondi ai danni di Fernando Alonso. Penalità che porta a Russell sul podio

Russell: “Ingiusta la penalità inflitta ad Alonso”

Un podio che lascia dell’amaro in bocca al pilota britannico, rimasto sorpreso della penalità inflitta al pilota spagnolo: “Non meritavo questo podio, la penalità ai danni di Fernando è stata molto severa” ha dichiarato ai microfoni di skysportF1 nel post gara- “Ero già soddisfatto del quarto posto, davanti ad entrambe le Ferrari, abbiamo fatto un grande lavoro con la squadra”

Gli obiettivi Mercedes però sembrano essere tutt’altri: “Vogliamo lottare con Red Bull, ma sono di gran lunga davanti a noi. Hanno lavorato molto bene, vedremo se riusciremo a ricucire il gap” ha concluso. Il GP dell’Arabia Saudita si conclude con la soddisfazione di Mercedes, il dominio Red Bull, la delusione di Aston Martin e l’amarezza per Ferrari: cambierà qualcosa in vista di Melbourne? Appuntamento al 2 Aprile per scoprirlo!