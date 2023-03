GP Arabia Saudita, l’ordine di arrivo

L’ordine d’arrivo del GP dell’Arabia Saudita ci regala Sergio Perez, Max Verstappen e George Russell sul podio. Alonso punito con dieci secondi e Ferrari in grande difficoltà

L’ordine d’arrivo evidenzia una Red Bull ancora una volta di un’altra categoria, che porta a casa una doppietta anche nel GP dell’Arabia Saudita. Lotta a suon di team radio tra Verstappen e Perez, entrambi determinati a dare il tutto per tutto in gara e a non cedere neanche un decimo al compagno di squadra. Numerosi gli ordini di scuderia nei confronti di Max con la richiesta di alzare i tempi per favorire Perez, ma a questi ultimi, l’olandese non ha neanche replicato e risponde invece in pista facendo segnare il giro veloce.

Terzo posto per Fernando Alonso, costretto però a cederlo a Russell a causa di una penalità di dieci secondi inflittagli dalla FIA, raddoppiata, poiché i cinque secondi iniziali sono stati scontati in regime di Safety Car, mossa vietata dal regolamento. L’episodio incriminato riguarderebbe il mal posizionamento della monoposto di Alonso sulla griglia di partenza. Sale sul podio dunque una Mercedes che torna a sperare dopo il weekend oscuro del Bahrain.

HE RUNS THESE STREETS!! Sergio Perez wins the 2023 Saudi Arabian Grand Prix! Verstappen and Alonso complete the podium#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/GNDeeoyNRz — Formula 1 (@F1) March 19, 2023

Notte fonda per le due Ferrari

Niente da fare per i piloti delle due Ferrari. Prestazione deludente delle due monoposto, mai entrate nel vivo della gara e costrette ad accontentarsi di un sesto posto per Sainz e di un settimo per Leclerc. Buona la partenza del monegasco che recupera subito tre posizioni e gestisce bene il treno di mescole nuove soft montate a inizio gara. Un Carlos Sainz anemico per tutto il gran premio e che una volta raggiunta la sesta posizione si stabilizza e non riesce più a far paura agli avversari davanti. La scuderia di Maranello dovrà lavorare molto se vorrà tornare a impensierire le altre big.

Mercedes alla riscossa

Grande soddisfazione in casa Mercedes per il terzo posto di Russell e il quinto di Hamilton. La squadra di Brackley può finalmente tornare a sperare dopo il disastroso weekend del Bahrain. Brutte sensazioni durante tutto il primo weekend di gara, ma una Mercedes che sembra già migliorata nel passo gara nel Gran Premio di Jeddah. Ci sarà ancora molto da lavorare, con lo stesso Toto che ha annunciato novità radicali sulle due vetture già a partire dal Gran Premio di Imola. Saranno abbastanza per poter impensierire le due Red Bull?

GP dell’Arabia Saudita: l’ordine di arrivo

Sergio Perez Max Verstappen + 5.355 George Russell + 25.866 Fernando Alonso + 30.728 Lewis Hamilton + 31.065 Carlos Sainz + 35.876 Charles Leclerc + 43.162 Esteban Ocon + 52.832 Pierre Gasly + 54.747 Kevin Magnussen + 64.826 Yuki Tsunoda + 67.494 Nico Hulkenberg + 70.588 Zhou Guanyu + 76.060 Nick De Vries + 77.478 Oscar Piastri + 85.021 Logan Sargeant + 86.293 Lando Norris + 86.445 Valtteri Bottas + 1 giro Alex Albon DNF Lance Stroll DNF

Margherita Ascè