GP Arabia Saudita, McLaren: “Giornata positiva”

Si è conclusa la prima giornata di prove libere del GP dell’Arabia Saudita, che si è rivelata molto positiva per McLaren

Il GP dell’Arabia Saudita 2025 ha preso il via con una giornata positiva per McLaren, che ha mostrato un buon passo gara sia con Lando Norris che con Oscar Piastri. La squadra ha completato un numero significativo di giri, raccogliendo dati utili per prepararsi al meglio per le qualifiche del sabato.

Norris ha chiuso la prima sessione di prove libere al secondo posto, a soli 0,007 secondi dal leader Pierre Gasly di Alpine, con un tempo di 1:29.246. Nella seconda sessione ha migliorato ulteriormente, ottenendo il miglior tempo assoluto con 1:28.267, precedendo Piastri, che ha registrato 1:28.430.

In generale, McLaren ha mostrato un buon ritmo nelle prove libere del venerdì, ma la vera sfida arriverà con le qualifiche del sabato, dove la competizione sarà agguerrita. Il team dovrà continuare a lavorare sulla messa a punto della vettura per massimizzare le proprie possibilità di successo.​

Piastri: “Giornata complicata, ma ha passo della vettura buono”

Oscar Piastri ha dichiarato di aver affrontato una giornata un po’ complicata, ma ha sottolineato che il passo della vettura è buono e che la concorrenza non è distante. Lando Norris si è mostrato molto positivo e contento dei dati guadagnati nei giri di oggi, e si dice pronto a lavorare verso le qualifiche.

Il team principal Andrea Stella ha definito la giornata come positiva, evidenziando l’importanza dei test effettuati e la costruzione di una solida base di prestazioni. Ha inoltre sottolineato che la griglia appare molto compatta e che sarà necessario estrarre il massimo potenziale dalla vettura per le qualifiche.

Grazie ai dati raccolti con i molti giri di questa giornata, McLaren è pronta ad un’intensa giornata di qualifiche. I tempi sono abbastanza ravvicinati, quindi non resta che vedere cosa hanno in serbo i due giovani piloti e cosa accadrà durante la giornata di sabato.