GP Arabia Saudita, Red Bull: “Il giro secco, meglio, ma”

Inizia il weekend del GP Arabia Saudita, per la Red Bull con le due sessioni di prove libere.

È iniziato il weekend del GP Arabia Saudita, per la Red Bull che si è presentata con alcuni aggiornamenti e piccole modifiche a livello aerodinamico alla beam wing, per migliorare l’affidabilità e trovare il giusto equilibrio tra il carico generato nel primo settore del giro, dove è richiesta una piattaforma stabile per affrontare le tante curve in sequenza ad alta velocità, nonché i lunghi rettilinei che si trovano sul tracciato di Jeddah.

Piccoli aggiornamenti, che tendono a seguire le scelte adottate dagli altri team, molti per migliorare l’affidabilità. Dunque sulla RB21, sono apparse della ‘branchie’ sulla carrozzeria, e un cofano motore più ampio per aiutare la Power Unit Honda a smaltire l’aria calda nella zona posteriore, ed evitare che possa surriscaldarsi. Oltre a tutto, sulle RB21 di Max Verstappen e di Yuki Tsunoda, è stata introdotta la seconda Power Unit quasi completa.

Il venerdì che apre il weekend del GP Arabia Saudita, conferma l’ottima forma della McLaren, mentre una Red Bull a due facce. Nelle simulazioni di qualifica, Max Verstappen ha mostrato grandi prestazioni, confermandosi subito dietro i due piloti della McLaren, mentre il ritmo gara non è stato del tutto soddisfacente, anzi. L’olandese ha pagato un gap di mezzo secondo dalla Ferrari di Charles Leclerc.

Giornata tra alti e bassi, per Yuki Tsunoda. Nella prima sessione di prove libere, il giapponese conclude in nona posizione, alle spalle di Max Verstappen, mentre nella seconda, è stato protagonista di un incidente. Il pilota mentre stava percorrendo l’ultima curva, è finito contro il muro, causando la bandiera rossa.

“Complessivamente credo che sia stato un buon venerdì. Abbiamo provato diversi assetti e per il giro di qualifica, siamo contenti del lavoro fatto. Purtroppo, nel long run la temperatura dei pneumatici è salita troppo, e compromettendo il ritmo. L’obiettivo in vista di domani, è migliorare il ritmo gara, senza perdere performance in qualifica,” il commento di Helmut Marko, al termine delle due sessioni di prove libere del GP Arabia Saudita.

Verstappen: “Non è ancora dove vogliamo”

“Oggi abbiamo provato diverse cose sulla vettura, e abbiamo lavorato per trovare differenti direzioni. Credo che abbiamo imparato molto, da entrambe le sessioni di oggi, tuttavia, non è ancora dove vogliamo. Penso che alla fine della giornata, devi ascoltare le tue sensazioni e valutare cosa hai ottenuto dalla vettura,” ha commentato Max Verstappen.

“Per quanto riguarda il giro secco, va un po’ meglio, ma i long runs sono tuttora difficili. Paragonando al Bahrain, i livelli di grip e di set-up della vettura è completamente differente. Perciò è molto difficile, fare un paragone con la scorsa settimana, ma è comunque chiaro che vogliamo essere più veloci”.

Poi in conclusione: “Per domani, è difficile da dire quanto saremo competitivi; le McLaren sembrano molto competitive. C’è ancora del lavoro da fare, e cose che dobbiamo capire. Quindi vedremo”.

Yuki: “L’incidente? Alquanto frustrante”

“Prima di tutto, voglio chiedere scusa al mio team, per l’incidente di oggi. Ho semplicemente girato troppo, e colpito il muro, con la ruota interna. Ci sono stati dei danni dopo ciò, e avevo perso il controllo. È alquanto frustrante, perché il ritmo era buono, dunque è un peccato. Ma, sono positivo, dato che stavo portando la vettura nella giusta finestra,” ha commentato Yuki Tsunoda, parlando dell’incidente che l’ha visto protagonista della seconda sessione di prove libere.

A dramatic end to FP2 for Yuki Tsunoda Catch all the highlights from the session #F1 #SaudiArabianGP — Formula 1 (@F1) April 18, 2025

“Abbiamo avuto un tempo limitato sul long run, a causa mia. Quindi, non posso davvero lamentarmi. Dopo tutto, non era una cosa voluta. Il mio ultimo giro, con le soft è stato compromesso tra il warm-up e tutto il resto. Perciò, non abbiamo un quadro chiaro in vista delle qualifiche, ma il weekend è sembrato piuttosto buono. La cosa più importante, è che il mio livello di confidenza è abbastanza buono, qui,” ha aggiunto il pilota giappones, in conclusione.