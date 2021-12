GP Abu Dhabi, Mazepin positivo al Covid

Il Covid continua a colpire la Formula 1, anche durante l’ultimo appuntamento stagionale che vedrà decretare il campione del mondo 2021. La scorsa settimana era stata rilevata la positività di Jost Capito, CEO e team principal di Williams, ma oggi ne è arrivata una nuova. Si tratta infatti del pilota della Haas, Nikita Mazepin, risultato positivo al Covid a poche ore dall’inizio della gara. Il russo vede dunque la propria prima annata nel Circus chiudersi anticipatamente.

Al GP di Abu Dhabi prenderanno parte solo 19 piloti. Il pilota di riserva del team americano, Pietro Fittipaldi si trova sul luogo insieme alla scuderia ma, non avendo preso parte ad alcuna sessione di prove libere, non potrà gareggiare. Sarà quindi il solo Mick Schumacher a correre per la squadra di proprietà di Gene Haas: il tedesco partirà dalla diciannovesima piazzola.

