GP Abu Dhabi, la griglia di partenza ufficiale

GP Abu Dhabi: tanti colpi di scena per la sessione di qualifiche, ma ecco la griglia di partenza per la giornata di domani

Il GP di Abu Dhabi chiude definitivamente un altro capitolo nella storia della Formula 1. In cui si vede come protagonista indiscusso il giovane Max Verstappen. L’olandese della Red Bull si laurea per la terza volta campione del mondo, e termina la stagione, battendo nuovamente un infinita serie di record presenti nella storia dello sport. Nulla di nuovo per l’olandese, che ha ormai già lo sguardo puntato per il mondiale del 2024.

Nonostante per alcuni il mondiale sia già terminato da un po’, restano alcune squadre con lo sguardo puntato sul mondiale costruttori. Si parla chiaramente di Ferrari e Mercedes, che a quattro punti di scarto l’una dall’altra , si giocano il secondo posto nel mondiale costruttori. Un titolo non da poco, se consideriamo il secondo posto come una forza, che il prossimo anno potrebbe essere considerata in grado di minacciare la Red Bull. Per questo, la posizione in griglia di partenza per il GP di Abu Dhabi potrebbe segnare un ottimo vantaggio in vista della gara.

Argomento poco piacevole per la Ferrari, che apre la sessione di qualifiche con una clamorosa eliminazione di Sainz in Q1. Un pessimo inizio per la scuderia del Cavallino Rampante insieme ai suoi motorizzati. Non più tardi, la bastonata giunge anche per Mercedes, che chiude il Q2 con l’eliminazione di Hamilton, a seguito dell’ottimo tempo segnato da Piastri. Al termine del Q3 si chiude ufficialmente la sessione di qualifiche, ma vediamo insieme la griglia di partenza per il Gran Premio di domani.

La griglia di partenza definitiva

1. Max Verstappen

2. Charles Leclerc

3.Oscar Piastri

4.George Russell

5. Lando Norris

6. Yuki Tsunoda

7. Fernando Alonso

8. Nico Hulkenberg

9. Sergio Perez

10. Pierre Gasly

11.Lewis Hamilton

12. Esteban Ocon

13. Lance Stroll

14. Alexander Albon

15. Daniel Ricciardo

16. Carlos Sainz

17. Kevin Magnussen

18. Valteri Bottas

19. Guanyu Zhou

20. Logan Sargeant