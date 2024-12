GP Abu Dhabi, Sainz: “Possiamo essere molto fieri di noi”

Terminato ufficialmente il GP di Abu Dhabi, ultima gara del 2024: Sainz conquista la seconda posizione

Appena terminato il GP di Abu Dhabi, ultima gara della stagione, con un secondo posto per Carlos Sainz. Dopo una gara dalla partenza inaspettata, la Scuderia italiana non si è data per vinta e ha dato il tutto per tutto, guadagnando un 2-3. Ma avere entrambe le vetture sul podio non è bastato. A vincere il Campionato Costruttori quest’anno è la McLaren. Con il team Papaya che conferma, una volta per tutte, la sua posizione sullo scalino più alto.

Ultima gara per Lewis Hamilton con la Mercedes. Il completamento di un percorso più che decennale, concluso con una quarta posizione ad Abu Dhabi davanti al compagno di squadra. Il prossimo anno il sette volte iridato vestirà rosso. Che la prossima stagione sia quella fortunata per la squadra di Maranello? Non ci resta che attendere.

Una seconda posizione dal risultato amaro

Una seconda posizione amara, quest’ultima, per lo spagnolo. Che rappresenta un’ottimo risultato sulla carta, ma che risulta nella perdita effettiva del Campionato Costruttori. Durante l’intervista post gara, Sainz ha dichiarato: “Ovviamente ci sono delle sensazioni contrastanti. Il secondo posto alla fine è il massimo considerando il passo che avevano Lando e la McLaren. Io ho dato tutto, specialmente nel primo sprint sembrava che potessimo tenere il loro passo, ma poi con le gomme hard loro avevano quel decimo in più di velocità che abbiamo visto per tutto il weekend e che li metteva fuori dalla nostra portata“.

Dal madrileno non sono certo mancati gli elogi per la vecchia squadra. “Congratulazioni a tutta la McLaren che ha meritato questo Campionato. Sono stati molto solidi e negli ultimi due terzi del Campionato sono stati incredibili. Da parte nostra penso che possiamo essere molto fieri dell’impegno e del Campionato che siamo riusciti a mettere insieme. E’ stato un anno difficile, però un anno di cui possiamo andare fieri sicuramente” ha continuato il pilota. Quest’ultimo ha inoltre espresso qualche parola sulla fine del suo percorso con la Ferrari: “E’ stato emozionante il giro di rientro con gli ingegneri che parlavano alla radio ma allo stesso tempo sono molto grato di aver fatto parte di questo team fantastico per quattro anni. Questa squadra mi ha permesso di dimostrare a tutti gli altri e a me stesso che sono in grado di lottare per vittorie e podi se ho la vettura giusta. Con la Williams cercherò di raggiungere questo obiettivo“.

