Gp Abu Dhabi, Norris: “Il prossimo obiettivo è il titolo piloti”

Lando Norris trionfa nel GP di Abu Dhabi e porta alla McLaren il titolo Costruttori, che sia l’inizio di un nuovo dominio?

Il circuito di Yas Marina ha incoronato Lando Norris vincitore del GP di Abu Dhabi , ultimo atto di una stagione di Formula 1 ricca di emozioni. La vittoria di Norris, la quarta in carriera, ha suggellato il trionfo della McLaren nel campionato Costruttori. Un risultato storico per la scuderia britannica, che torna a conquistare l’ambito titolo dopo un digiuno lungo 26 anni, dai tempi di Hakkinen e Coulthard. Il pilota britannico, partito dalla pole position, ha condotto la gara dal primo all’ultimo giro, resistendo alla pressione di Carlos Sainz su Ferrari e chiudendo con un vantaggio di oltre 5 secondi.

Nonostante la pressione della Ferrari, Norris ha gestito la gara con maestria, dimostrando un passo gara eccezionale e una gestione impeccabile degli pneumatici. Alle sue spalle, Sainz ha concluso al secondo posto, seguito da un incredibile Charles Leclerc, autore di una rimonta furiosa dalla 19esima posizione in griglia. Nonostante l’incidente a inizio gara, tra Piastri e Verstappen, che ha rischiato di rimescolare le carte, Norris è stato capace di proteggere la sua posizione e di riportare la McLaren nel trono della Formula 1. Con il campionato Piloti già assegnato a Verstappen, oltre alla lotta per il mondiale costruttori, l’attenzione era tutta rivolta alla lotta per il secondo posto. Norris, grazie alla vittoria, si è assicurato il secondo posto nella classifica finale, precedendo Leclerc e Piastri.

Dichiarazioni del pilota

Norris, intervistato a fine gara, ha dichiarato che: “Siamo campioni, è un’emozione unica per me e per tutto il team! Abbiamo fatto un lavoro straordinario, recuperando una posizione incredibile rispetto a dove ci trovavamo all’inizio della stagione. Sono orgoglioso di tutti: è stato un percorso fantastico, e concludere l’anno in questo modo è semplicemente perfetto. Grazie a tutti i fan e a chiunque ci abbia sostenuto quest’anno. Tornare a vincere dopo 26 anni è qualcosa di davvero speciale. Per quanto riguarda i festeggiamenti, io e Zak abbiamo già deciso: ci divertiremo alla grande stasera! È un momento storico per il team, e vogliamo celebrare insieme questa impresa. Sarà una notte memorabile. Guardando al futuro, il prossimo obiettivo è il titolo Piloti. Quest’anno ho commesso degli errori, ma ho anche imparato molto, sia da Max che dagli altri avversari. Non vedo l’ora di affrontare nuove sfide il prossimo anno!”

McLAREN CLINCH THEIR FIRST CONSTRUCTORS’ CHAMPIONSHIP OF THE 21ST CENTURY! What an achievement, what a season! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/e9Yyd6pcXo — Formula 1 (@F1) December 8, 2024