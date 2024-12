GP Abu Dhabi, Red Bull: “Possiamo fare di meglio”

Bandiera a scacchi sull’ultimo venerdì di prove libere della stagione 2024, per la Red Bull, che apre il weekend del GP Abu Dhabi

Si è concluso l’ultimo venerdì dedicato alle prove libere della stagione di Formula 1 2024, che dà il via al weekend del GP Abu Dhabi. Per il team Red Bull, oltre a Max Verstappen e Sergio Perez, è sceso in pista anche Isack Hadjar. Il giovane pilota francese con passaporto algerino, nella prima sessione ha preso la vettura di Max. Il pilota olandese, che in mattinata ha annunciato che diventerà presto papà, ha fatto da spettatore, per poi riprendere la vettura in occasione della FP2. Sergio Perez ha disputato entrambe le sessioni.

Sessioni che si sono rivelati difficili per la Red Bull. Sia Max Verstappen, sia Sergio Perez hanno avuto difficoltà a trovare la giusta velocità e passo. Isack Hadjar al volante della RB20 ha concluso la prima sessione in quattordicesima posizione.

Quando, Max è tornato al volante della sua vettura per la sessione serale, ha avuto molta difficoltà a livello di grip, ma anche tanto sottosterzo e un problema con l’asse anteriore. Ha dunque concluso in diciassettesima posizione. Situazione non migliore per Checo Perez, anch’esso in difficoltà a trovare il giusto ritmo, confrontando con i rivali, concludendo entrambe le sessioni rispettivamente in decima e quattordicesima posizione.

Max: “Così, non credo di poter battere le McLaren”

“Possiamo fare di meglio. Con questo passo, non credo che possiamo battere le McLaren, sembrano molto veloci questo fine settimana. Penso che possiamo entrare, tra i primi cinque o sei. Per non andrebbe bene. Tutto dipenderà dal riuscire a recuperare, dopo un giorno piuttosto complicato. Ma vedremo, cosa succederà domani,” ha commentato Max Verstappen, al termine delle prove libere del GP Abu Dhabi.

Con una sola sessione di prove libere, sarà molto difficile riuscire a mettere a punto la RB20, e la Red Bull sa bene quanto lavoro avranno da fare. Tuttavia, nelle ultime gare, Max Verstappen è riuscito a estrarre il massimo dalla vettura, e conquistare degli ottimi risultati. Abu Dhabi e il circuito di Yas Marina, sembra aver riportato il team alla realtà, anche se sappiamo che gli uomini di Milton Keynes, sono capaci di realizzare un miracolo tra il venerdì e il sabato. Lo abbiamo da poco visto a Losail, proprio con la vettura di Max.

“Il bilanciamento della vettura, non era molto buono oggi, tanto da rendere la guida difficile. Abbiamo avuto una sessione complicata. Ci sarà molto da lavorare durante la notte, e vedremo come possiamo migliorare,” ha aggiunto Max, prima di concludere.

Checo: “Long run incoraggiante”

“La vettura non è così tremenda, soltanto che nel giro singolo siamo più lenti di quanto vorremmo. Nei long run, il passo è stato incoraggiante. Tuttavia, c’è del lavoro da fare insieme, per assicurarci di essere competitivi nelle qualifiche di domani,” ha così analizzato, Sergio Perez al termine di questa prima giornata sulla pista di Yas Marina.

“Oggi è stato complicato là fuori. Attualmente, nel giro secco è difficile, perciò ci sarà da lavorare per riuscirci. Penso che nel long run, la situazione è più promettente, quindi ci sarà da trovare qualcosa per il giro secco. Dobbiamo fare il possibile per accendere la vettura. Abbiamo provato molte cose, ma non hanno funzionato,” ha aggiunto il messicano, in conclusione.