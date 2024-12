F1, Ferrari o Mclaren: i due storici rivali da 16 anni a secco di vittorie | Ad Abu Dhabi uno dei due romperà la maledizione

Mclaren vs Ferrari (Fonte: Instagram) - www.f1world.it

I fan della F1 hanno lo humor alle stelle, dopo 16 anni senza vittorie, Ferrari o Mclaren romperanno la “maledizione” ad Abu Dhabi?

La F1 è uno di quegli sport che riesce a tenere incollati milioni di telespettatori al televisore, non solo il calcio e le moto dunque, ma anche le auto sportive. La velocità, l’adrenalina, il tifo per il pilota preferito, la battaglia tra le Scuderie.

Insomma un’emozione che elettrizza il pubblico fino alla fine dei giri di pista. La Formula 1 appassiona tutti, uomini, donne e bambini, i quali vestendo i colori della propria squadra, sperano sempre di vedere il pilota salire sul podio.

Dopo 16 anni di “maledizione”, i fan della Ferrari e della Mclaren possono sperare che uno dei due possa vincere dopo 16 anni di assenza di trofeo. La sfida decisiva sarà ad Abu Dhabi.

Una pista neutrale quella di Abu Dhabi

C’è stato un particolare periodo della F1 che i nomi della Ferrari e della Mclaren capitanavano spesso il podio, e le due Scuderie si portavano a casa i premi più ambiti. Adesso la situazione è differente, per questo motivo entrambe le fazioni sono entusiaste di questo gara “all’ultimo sangue”. È una pista neutrale quella di Abu Dhabi, in quanto entrambi hanno degli argomenti più che validi per sperare di portarsi “a casa” il campionato del mondo.

Entrambi i piloti di punta possono contare su due auto di alti livelli. Così se da una parte il team del cavallino si concentra sul caldo, sulla pista e sulle proprie gomme e come rivela Frederic Vasseur: “Sulla carta probabilmente siamo messi meglio per vari fattori, tra cui temperature e disegno della pista…”, dall’altra anche l’altro team ha dalla sua quell’ala posteriore già vista nel week end in Brasile, che promette emozioni uniche.

La fine della maledizione

Da diversi anni a questa parte, si parla di una sorta di “maledizione” che ha invaso la Ferrari e la Mclaren, in quanto dopo 16 anni in cui nessuna delle due Scuderie si è più portata a casa il titolo di campione del mondo costruttori, ad Abu Dhabi, le cose potrebbero finalmente cambiare per una delle due.

La Mclaren parte con un vantaggio di 21 punti, motivo per cui gli basterebbe finire in terza e quinta posizione con le proprie vetture per vincere, anche se dall’altra parte, la favorita è la Ferrari, la quale nelle ultime cinque gare ha raggiunto dei numeri importanti. La pressione è altissima su entrambe le Scuderie. Chi vincerà secondo voi questo duello all’ultimo sangue?