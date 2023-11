GP Abu Dhabi: per le prove libere 10 giovani volti sulle monoposto

A Yas Marina dieci giovani piloti erediteranno il sedile dei piloti titolari per la prima sessione di prove libere, cosí come stabilito dalle nuove regole della FIA

Ultimo appuntamento di stagione con il GP di Abu Dhabi. A Yas Marina i sedili di alcune delle monoposto di Formula 1 saranno occupati da 10 giovani piloti che avranno modo di testare le loro abilitá sul campo. All’inizio del 2022, infatti, la federazione aveva stabilito una nuova regola che costringe le dieci squadre della griglia a far guidare un giovane pilota in una delle loro monoposto in almeno due sessioni di prove libere per tutta la stagione.

Tutte le squadre della griglia, tranne AlphaTauri, monteranno un giovane pilota in una delle loro monoposto. La Red Bull sarà l’unica squadra che avrà i suoi due piloti titolari, Max Verstappen e Sergio Pérez, in panchina. Jake Dennis e Isack Hadjar prenderanno parte alla sessione.

In Mercedes ci sarà di nuovo il suo giovane pilota, Frederik Vesti, che questo fine settimana disputerá il campionato di Formula 2 con Théo Pourchaire. Il danese era giá salito sulla W14 in Messico qualche settimana fa. La Ferrari fará salire a bordo Robert Shwartzman al posto di Leclerc. Il giovane pilota aveva giá preso il volante di Carlos Sainz durante le Prove 1 del Gran Premio d’Olanda.

Per la McLaren, Patricio O’Ward sostituirà Lando Norris nella prima sessione di Abu Dhabi. Il messicano è pilota della McLaren in IndyCar e svolge anche un ruolo di riserva per il team di Formula 1. Ad Aston Martin vedremo Felipe Drugovich occupare il posto di Fernando Alonso.

Alpine avrà di nuovo Jack Doohan al comando dell’A523 di Esteban Ocon. L’australiano giocherà il secondo posto in Formula 2 questo fine settimana ad Abu Dhabi, quindi dovrà combinare entrambi i compiti. Infine, in Williams Zak O’Sullivan proverà per la prima volta una Formula 1 di nuova generazione e in Alfa Romeo salirà a bordo di Théo Pourchaire al posto di Guanyu Zhou.