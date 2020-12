GP Abu Dhabi, Leclerc: “In Q3 facevo fatica con le gomme posteriori”

Il pilota della Ferrari in Q3 ha faticato particolarmente nei settori guidati del circuito di Yas Marina

Dopo prestazioni sorprendenti e giri mozzafiato, l’ultima qualifica dell’anno per Charles Leclerc si è conclusa con un’anonima ottava piazza, che diventerà undicesima in griglia per via della penalità. Se non altro il monegasco avrà la possibilità di partire con le medie, allungando il primo stint, essendo riuscito a superare il taglio del Q2 con quella mescola. Tuttavia il bottino è piuttosto magro.

Un risultato strano considerato che tra Q1 e Q2, Leclerc aveva regalato qualche sprazzo interessante che aveva fatto ben sperare in vista del Q3. “Onestamente è strano, adesso non ho ancora spiegazioni. Vorrei riguardare i dati per bene. Credo ci trovassimo meglio condizioni di pista del Q1, poi in Q2 siamo andati bene con le medie e quello ce lo aspettavamo. Quello che non ci aspettavamo era di andare peggio in Q3 rispetto alla Q1. Facevo fatica dal secondo settore in poi con le gomme posteriori molto di più che in Q1″.

LECLERC: TESTA ALLA GARA, MA DA DIETRO NON SARA’ FACILE

Dunque una Ferrari strana, che come più volte accaduto nel corso della stagione, lascia perplessi persino i piloti. Intanto domani il monegasco, potrà scattare con gomme medie, che però ad Abu Dhabi non sembrano un reale vantaggio. “Non penso a quello che è successo prima, penso solamente a fare la miglior gara possibile domani. Sicuramente non siamo nella miglior posizione, ma vedremo. Darò tutto per finire nel miglior modo possibile la stagione”.

Sarà comunque, come sempre, uno Charles Leclerc motivato quello che si presenterà domani al via del GP di Abu Dhabi. L’obiettivo sarà onorare al meglio l’ultima gara in rosso di Sebastian Vettel, la speranza quella di riuscire a trovare una macchina che lo accompagni. “Spero di trovare una macchina buona e che tenga durante tutta la gara. Domani sarà difficile per le gomme. Spero di poter chiudere bene la stagione. Impresa? Io ci credo”.