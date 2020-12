GP Abu Dhabi: la griglia di partenza definitiva

Ecco la griglia di partenza del GP di Abu Dhabi, con un grande Max Verstappen che partirà davanti a tutti.

Un super Max Verstappen si prende con forza la pole position del GP di Abu Dhabi dopo delle qualifiche tiratissime contro le due Mercedes. L’olandese stampa il tempo record di 1.35.271. Secondo tempo per un Valtteri Bottas in netta ripresa dal difficile weekend di Sakhir. Il finlandese riesce a precedere Lewis Hamilton (solo terzo), tornato appena in tempo dall’autoisolamento causa Covid-19. Seconda fila completata da Lando Norris, quarto in griglia. Per il britannico il miglior piazzamento della stagione 2020.

Quinto tempo per Albon, che dopo un prima parte di qualifiche promettente, è mancato per l’ultimo sprint decisivo. Al suo fianco scatterà Carlos Sainz, sesto tempo per lui. In quarta fila scatteranno Kvyat (settimo) e Stroll (ottavo). Top ten completata dall’Alpha Tauri di Pierre Gasly ed Estaban Ocon, rispettivamente scatteranno dalla nona e decima casella.

Leclerc e Perez penalizzati in griglia, delusione Vettel.

Undicesima casella per Daniel Ricciardo, affiancato da Leclerc, dodicesimo. Il monegasco in realtà sarebbe dovuto partire dal nono posto, ma ha subito una penalizzazione di tre posizioni in griglia per aver causato l’incidente in Bahrain. Solo tredicesimo Vettel, per quella che sarà la sua ultima gara in Ferrari. Quattordicesimo posto per Giovinazzi che completa la settima fila.

Quindicesimo casella occupata da Kimi Raikkonen che sarà affiancato dalla Williams di Russell. Diciassettesimo Pietro Fittipaldi, buone qualifiche per il rookie della Haas. Ultima fila occupata da Sergio Perez, fresco vincitore del GP di Sakhir (diciannovesimo) e Magnussen. Entrambi i piloti dovranno partire dal fondo del gruppo per aver sostituito le power unit.

Di seguito la griglia di partenza del GP di Abu Dhabi (senza le penalizzazioni di Leclerc, Perez e Magnussen).