GP Abu Dhabi, Verstappen: “Difficile mettere insieme il giro”

Max Verstappen si regala la pole position del GP di Abu Dhabi e conferma l’ottimo stato di forma mostrato dalle Red Bull nello stato emiratino

A Yas Marina Max Verstappen tiene dietro Hamilton e Bottas guadagnando la pole position del GP di Abu Dhabi grazie ad uno splendido ultimo giro. L’olandese della Red Bull conquista la terza pole in carriera e la prima del 2020. Con la prestazione odierna il ventitreenne di Hasselt ha posto fine al dominio delle PU targate Brackley. Fino ad oggi infatti la partenza al palo era stato un privilegio riservato solo a motorizzati Mercedes. Buona anche la prestazione di Albon, che perde il contatto con le W11 per colpa di un super Lando Norris classificatosi quarto. L’anglo-thailandese aveva concluso le FP3 in seconda posizione preceduto solo dal compagno di squadra.

“Prima delle qualifiche sapevo che questa fosse l’ultima possibilità” – ha dichiarato Verstappen nell’intervista post-qualifiche – “ci siamo finalmente riusciti. Sono veramente felice. E’ stata una sessione di qualifiche complicata sin dall’inizio. Abbiamo avuto difficoltà specialmente nell’ultimo settore, ci sono molte curve dove è facile perdere il controllo commettendo un errore. Sono riuscito a mettere insieme un gran giro solo all’ultimo tentativo”.

“Questo risultato è ottimo per tutti i membri del team“– prosegue l’olandese – “è stato un anno molto lungo con molti appuntamenti ravvicinati. Quando sei dietro tutto l’anno e cerchi di avvicinarti diventa molto frustrante. Pensando a domani siamo un po’ incerti, non abbiamo fatto molta simulazione di lung run. Siamo comunque sicuri che le proveremo tutte per tenere tutti gli altri dietro. Le Mercedes sono sicuramente le favorite e hanno dimostrato di essere veramente forti. Dal canto nostro penso che abbiamo un buon pacchetto e anche la velocità di punta è elevata. Domani daremo sicuramente il massimo per concludere l’anno al meglio“.