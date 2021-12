GP Abu Dhabi, la griglia di partenza definitiva

Pole position di Max Verstappen sul circuito di Yas Marina, davanti a Lewis Hamilton e a un incredibile terzo posto di Lando Norris

La tensione ad Abu Dhabi è alle stelle. La sfida per il titolo mondiale è arrivata al giro di boa e i due contendenti hanno iniziato a darsi battaglia già durante la sessione di qualifica. La griglia di partenza di domani vede scattare in prima posizione Verstappen, autore di un giro meraviglioso chiuso in 1.22.109. Dietro di lui proprio Hamilton, che nell’ultima sessione non è riuscito a rimanere sui tempi dell’olandese, anche se la distanza tra i due è veramente poca. Infine, terza piazza per un incredibile Lando Norris, che durante le dichiarazioni del post qualifica è apparso quasi sorpreso del giro perfetto messo a segno al termine della sessione.

SORPRESE NELLA GRIGLIA DI PARTENZA

Il pilota della McLaren ha tenuto dietro l’alleato di Verstappen, il compagno di squadra Perez. Il messicano ha avuto un buon ritmo nel corso della sessione, ma non abbastanza per mettersi accanto all’olandese nell’ottica di sostenerlo nella battaglia per il titolo. Dietro di lui, dalla quinta posizione, partirà domani Carlos Sainz, che è apparso avere un passo migliore rispetto a quello del compagno di scuderia, che domani invece partirà dalla settima piazza.

Sesta posizione a sorpresa per Bottas: nonostante avesse segnato degli ottimi tempi durante Q1 e Q2, il finlandese è crollato nell’ultima parte della qualifica di Abu Dhabi, non riuscendo ad agguantare le prime posizioni e mancando la possibilità di affiancare Hamilton per la lotta al mondiale. A chiudere la top ten un ottimo ottavo posto per Tsunoda, davanti a Ocon e a Ricciardo.

Ad aprire la seconda metà della classifica, la Alpine di Alonso. Lo spagnolo partirà dall’undicesima piazza con un tempo di 1.23.460. Dietro di lui l’altra AlphaTauri di Gasly, che dà inizio all’ultima parte di griglia di partenza composta da piloti tutti indicativamente su un tempo di 1.24. Tredicesima posizione per Stroll, mentre l’altra Aston Martin di Vettel scatterà dalla quindicesima posizione.

A sandwich tra i due la monoposto di Antonio Giovinazzi. Quella di Kimi Raikkonen, invece, partirà dalla diciottesima posizione. Prima di lui solo le due Williams, rispettivamente in sedicesima e diciassettesima piazza con Latifi e Russell. Fanalino di coda, infine, per le due Haas di Schumacher e Mazepin.

ndr: Alonso, Gasly, Ocon, Ricciardo e Vettel sono stati convocati dai commissari per presunti impedimenti in qualifica