GP Abu Dhabi, Hamilton: “Impossibile rispondere a Verstappen”

Al termine delle qualifiche di Abu Dhabi Lewis Hamilton ha sottolineato l’impossibilità di replicare al tempo del rivale. Per domani però l’inglese non demorde

Le ultime qualifiche della stagione hanno certamente reso giustizia alle vicissitudini che abbiamo passato arrivando fino ad Abu Dhabi. Lewis Hamilton, partito favorito per la conquista della pole position, si è dovuto arrendere a un giro pazzesco di Max Verstappen. Il giovane della Red Bull aiutato (c’è da dirlo) anche da una strategia azzeccatissima della sua squadra è stato capace di staccare il rivale di quasi quattro decimi (+0.371).

NON AVREI POTUTO FARE DI MEGLIO

Alle interviste il britannico incalzato da David Coulthard ha esordito così: “Innanzitutto Max ha fatto un gran giro oggi. Non potevamo competere con il tempo che ha fatto, nonostante ciò sento di essere andato piuttosto forte. Non avevamo proprio possibilità di replica. Però siamo in una buona posizione, e voglio pensare che le nostre gomme siano le migliori per domani sperando di fare una bella gara”.

“Dal canto mio nel primo tentativo ho perso tanto tempo alla curva 5, ma l’ultimo è stato totalmente pulito. Non sarei potuto andare più veloce. Non se con la preparazione delle gomme avrei potuto fare meglio, credo che in ogni caso non avrei potuto battere quel crono”, ha detto invece in merito alle sua prestazione in Q3.

LEWIS: “Max did a great lap and we couldn’t answer that today. He fully deserves the pole. “But we think we’re in a good position with our tyres tomorrow and we’re hoping for a good race. I’m still on the front row and we’ll navigate from there”#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/mVLIZnBoB6 — Formula 1 (@F1) December 11, 2021

“Sono in prima fila, ci sarà una differenza nelle mescole fra me e lui”. Una frase chiave in vista della domenica. Domani alle 14.00 i due contendenti al titolo partiranno con due gomme diverse: Hamilton con la gialla, mentre Verstappen con la soft. Sarà importante analizzare tutte le possibilità guardando alla strategia. Perché poi non ci saranno seconde chance, domani si va solo per un all-in.