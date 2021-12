Abu Dhabi GP, FP3: Hamilton ancora primo!

Hamilton conclude le FP3 del GP di Abu Dhabi davanti a tutti, Verstappen lo insegue

Sul circuito di Yas Marina riprende la sfida tra Verstappen e Hamilton che nell’ultima gara della stagione si giocheranno il titolo mondiale. Nelle prime sessioni di prove libere si sono scambiati il primo posto in classifica. Invece, durante le FP3, i due team hanno lavorato in maniera diversa. Il pilota olandese è sceso in pista per provare subito il giro secco, per poi concentrarsi sul passo gara con diversi carichi aerodinamici. Hamilton, come gli altri piloti, si è invece soffermato maggiormente sulla simulazione della qualifica, cercando le traiettorie migliori per sfruttare il circuito. Nonostante un programma diverso, i due rivali si sono comunque osservati da lotano, monitorando i tempi dell’avversario.

10/60 mins into FP3… Verstappen is setting the pace so far #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/3RzsxHAIz3 — Formula 1 (@F1) December 11, 2021

Il sette volte Campione del Mondo si riconferma il più veloce di tutti, fermando il crono a 1:23:274, davanti a Verstappen. Alle loro spalle troviamo più staccato Bottas e la Mclaren di Norris. Ottime le performance anche dell’AlphaTauri, che chiude le prove libere in quinta e sesta posizione con Tsunoda e Gasly. Solo settimana la Red Bull di Perez, che si piazza davanti a Sainz, Ricciardo e Leclerc. I ferraristi possono ancora sperare in qualche magia durante le qualifiche perchè i due cavallini rampanti hanno segnato il tempo con le mescole gialle.

FUORI DALLA TOP TEN

Apre la classifica dei piloti fuori dalla top ten Stroll, seguito dall’Alpine di Ocon e dalle Alfa Romeo di Raikkonen e Giovinazzi. Alonso termina le FP3 in 15esima posizione, davanti a Vettel e alle Williams. Chiudono invece la classifica la Haas di Schumacher e Mazepin. Così come le Ferrari, anche le Alpine e le Williams hanno siglato il tempo con le mescole gialla, hanno quindi margine di miglioramento in vista delle qualifiche del pomeriggio.

Le ultime prove libere della stagione ci preannunciano delle qualifiche elettriche. La sfida si è accesa nuovamente, ma solo uno avrà la meglio. Per sapere chi conquisterà l’ultima pole position del 2021 non ci resta che restare sintonizzare e guardare lo spettacolo che i piloti ci offriranno.

FP3 CLASSIFICATION (60/60 mins) Just 0.214s separate Hamilton and Verstappen heading into qualifying 👀 #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/5DXfhzIypZ — Formula 1 (@F1) December 11, 2021

ATTENZIONE: HAMILTON PENALIZZATO?

Durante l’ultima sessione di prove libere, uscendo dai box, Hamilton non ha visto Mazepin in traiettoia. Il britannico ha cercato di spostarsi per lasciar passare il pilota russo. Tuttavia, potrebbe essere richiamato per impiding nei confronti dalla Haas. Questa manovra potrebbe costargli una reprimenda e quindi una penalità. Infatti, Hamilton è già a quota due reprimende e con la terza scatterebbe la retrocessione di 10 posizioni in griglia. Si tratta quindi di momenti concitati e delicati che potrebbero avere delle ripercussioni in vista del mondiale.