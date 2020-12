GP Abu Dhabi, FP3: Red Bull davanti a tutti

Dopo la giornata di venerdì, i piloti sono scesi nuovamente in pista per correre l‘ultima sessione di prove libere del mondiale 2020. I team hanno approffitatto del tempo a disposizione per simulare la qualifica e apportare le correzioni finali. Le FP3 del GP di Abu Dhabi si sono concluse con Verstappen in cima alla classifica, seguito dal compagno di squadra e Ricciardo.

Ha infatti sorpreso la Red Bull, che sin da ieri sembra avere un ottimo feeling con il tracciato di Yas Marina. In difficoltà, invece, le due Mercedes che si trovano distaccate dal leader di sette decimi. A dimostrarlo anche il fatto che Hamilton, prima delle due Frecce d’argento, ha concluso la sessione in sesta posizone.

Albon: “Are we sure we’re okay because the understeer is insane?”

#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/Nl2Zc0zNtg

