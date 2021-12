Gli incidenti in Formula 1 quanto costano?

Tanti incidenti quest’anno in Formula 1, ma chi è stato il pilota più “costoso”? E il meno dispendioso?

Questa stagione di Formula 1 è stata ricca di colpi di scena, di sorpassi mozzafiato ma anche di incidenti improvvisi e imprevisti, fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche per i piloti. Lo spettacolo di certo non è mancato e questi crash sono stati analizzati, studiati e commentati parecchio, tra dibattiti e confronti. Ma guardando alle casse dei team, quanto concretamente sono costati i crash dei piloti?

I PRIMI TRE PILOTI

Primo sulla lista è Mick Schumacher, che con la sua Haas è costato al team 4.212.500€. Questa cifra è il risultato di diversi incidenti importanti: a Monaco durante le libere 3, al GP d’Arabia Saudita, durante le FP3 all’Hungaroring. Crash fortunatamente senza conseguenze per il tedesco, ma parecchio dispendiosi per Haas.

Il secondo pilota più costoso è stato il monegasco Charles Leclerc, che è costato 4.046.000€ a Scuderia Ferrari. L’incidente più grande è stato durante le qualifiche a Monaco. Quel crash gli ha conferito la pole position nel suo Gran Premio di casa, ma purtroppo non è riuscito a prendere il via a causa dell’entità dei danni sulla sua Rossa numero 16. Per non parlare del crash durante le libere in quel di Jeddah, dove il monegasco ha perso il controllo della sua monoposto sbattendo contro il muro. Altro incidente è stato alla partenza in Ungheria, colpito da Stroll in una carambola generata da Bottas. Anche lì, la sua monoposto ha subìto danni importanti.

Il terzo gradino del podio è occupato invece dal campione del mondo uscente Max Verstappen che è costato a Red Bull 3.889.000€. L’olandese volante è stato partecipe di vari incidenti importanti in questo 2021. Silverstone tra tutti, dove la sua Red Bull era completamente distrutta. Ma anche a Monza, nel contatto con Lewis Hamilton, i danni non sono stati pochi.

I PILOTI MENO COSTOSI

Menzione d’onore ai due piloti di Alpine Fernando Alonso ed Esteban Ocon. I due alfieri della scuderia transalpina occupano gli ultimi due posti della classifica di Sky Sport Germania, con un danno di “soli” 315.000€ per Alonso e di 280.000€ per Ocon.

Di seguito, la classifica completa:

1 Mick Schumacher (Haas) 4.212.500€

2 Charles Leclerc (Ferrari) 4.046.000€

3 Max Verstappen (Red Bull) 3.889.000€

4 Nicholas Latifi (Williams) 3,116,500€

5 Valtteri Bottas (Mercedes) 2.713.500€

6 Lance Stroll (Aston Martin) 2.686.000€

7 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 2.606.500€

8 Nikita Mazepin (Haas) 2.468.000€

9 Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 1.950.000€

10 George Russell (Williams) 1.845.000€

11 Carlos Sainz (Ferrari) 1.756.000€

12 Lando Norris (McLaren) 1.453.000€

13 Lewis Hamilton (Mercedes) 1.235.000€

14 Pierre Gasly (AlphaTauri) 1.113.000€

15 Sergio Perez (Red Bull) 939.000€

16 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 854.000€

17 Daniel Ricciardo (McLaren) 713.000€

18 Sebastian Vettel (Aston Martin) 660.000€

19 Fernando Alonso (Alpine) 315.000€

20 Esteban Ocon (Alpine) 280.000€