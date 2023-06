Giovinazzi: “Le Mans e Formula 1 molto simili”

Il vincitore della 24 Ore di Le Mans, Antonio Giovinazzi , ha spiegato le differenze e le somiglianze tra un’auto di F1 e la sua hypercar Ferrari 499P

Antonio Giovinazzi, afferma: “Lo stile di guida non è molto diverso da quello della Formula 1”. L’ex pilota dell’Alfa Romeo F1 è tornato domenica sul gradino più alto di un podio nel motorsport, quando, insieme a James Calado e Alessandro Pier Guidi, ha guidato la Ferrari alla prima vittoria assoluta alla 24 Ore di Le Mans dal 1965. È stata una giornata importante per la Ferrari, che ha posto fine al dominio della Toyota nell’iconica gara. Antonio Giovinazzi è così passato da underperformer in Formula 1 a trionfante a Le Mans

Parlando con TopGear , Giovinazzi ha spiegato come ci si sente a guidare una hypercar Ferrari rispetto a un’auto di Formula 1. “È un’auto da corsa, quindi la guidi allo stesso modo. Ovviamente è più pesante di 200 kg [rispetto a un’auto di Formula 1] quindi puoi sentirlo in frenata e il cambio di direzione sulla macchina è più “pigro”. Ma sono rimasto sorpreso dalla velocità a cui arriva, nell’ultimo settore. Puoi sentire il carico aerodinamico che abbiamo… è piuttosto impressionante”.

“Questa è un’auto vera, un’auto vera…”

“Ieri [durante l’Hyperpole] abbiamo toccato quasi i 350 km/h (217 mph), quindi è anche una macchina veloce. Questo nelle qualifiche. In gara non spingiamo al massimo perché abbiamo traffico, dobbiamo sorpassare le auto sette o otto volte durante un giro”. Anche se Giovinazzi ha corso in altre gare leggendarie come il Gran Premio di Monaco, ha salutato la gara di Le Mans come la “più grande”.

“In termini di bilanciamento della macchina, dipende dalla pista”, ha aggiunto. “A Spa andava bene, ma poi arriva una pista dove c’è più usura al posteriore”.

“Come mi piace impostare la macchina? Mi piace la stabilità. Se c’è del sottosterzo non mi interessa, basta che ci sia stabilità. Toyota ha molta esperienza, sa come vincere a Le Mans. È questa la più grande gara automobilistica di tutte? Per me sì.”