Leclerc festeggia il trionfo della Ferrari a Le Mans

Charles Leclerc festeggia il successo della Ferrari nel centenario della 24 Ore di Le Mans, con la speranza di avere l’opportunità di disputare il leggendario evento WEC in un futuro non troppo lontano

Leclerc festeggia la vittoria della Ferrari nella 24 Ore di Le Mans. Vittoria arrivata dopo ben 58 anni di digiuno e per di più nell’edizione del centenario, che ha sicuramente rinvigorito gli animi dei tifosi della Rossa, ancora in attesa di un’apoteosi simile in Formula 1. Per la Ferrari, che ha interrotto un quinquennio di assoluto dominio Toyota, è il decimo trionfo in questa competizione, l’ultimo però era datato 1965 con Jochen Rindt e Masten Gregory a portarsi a casa il successo su una Ferrari 250 LM. Gli eroi di questa edizione storica sono stati invece Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi.

Tra coloro che erano presenti sul tracciato de La Sarthe per rendere onore alla Rossa c’era anche Charles Leclerc, che non ha nascosto il desiderio di voler vivere queste emozioni da protagonista. “Se un giorno mi piacerebbe correre a Le Mans? Perché no – ha dichiarato Leclerc ai microfoni di Eurosport – È un’esperienza straordinaria. Non vedo perché non dovrei guidare qui in futuro, Le Mans è un evento spettacolare. Non so quando arriverà il momento, ma sono estremamente orgoglioso di quello che la Ferrari ha fatto oggi, perché è stato pazzesco. Dimostra ancora una volta che la Ferrari è unica e che realizziamo monoposto senza eguali”.

Il rammarico per la doppietta mancata

Il monegasco si è espresso anche sulla mancata doppietta Ferrari. L’altra vettura della Scuderia di Maranello, infatti, guidata da Miguel Molina insieme ad Antonio Fuoco e Nicklas Nielsen, ha dovuto ridurre al minimo i danni per il resto della gara a causa di un problema al radiatore. “Con la seconda vettura, abbiamo avuto un leggero impatto con una roccia che ha causato problemi al radiatore e che purtroppo ha fatto perdere loro molto tempo. Sono venuto qui per sostenere e sono molto felice che la Ferrari abbia vinto” ha così concluso Leclerc.

Alice Lomolino