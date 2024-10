Giappone, passare la revisione è talmente complicato che gli automobilisti rottamano le auto dopo 5 anni

Meglio non lamentarsi delle leggi italiane. C’è chi sta peggio: in Giappone per passare la revisione auto è tutto più complesso.

Paese che vai, usanze che trovi. In Italia, i furbetti ne combinano di ogni per passare la revisione auto, dimenticandosi che in primis che quella procedura di controllo dei veicoli è finalizzata a tutelare la sicurezza nelle strade, con tutte le criticità prettamente italiane del caso.

La burocrazia è un male atavico nel nostro paese, si è quasi costretti a rivolgersi a una delle tante officine autorizzate, ovviamente con la conseguenza di un prezzo maggiorato rispetto a quei fortunati che riescono ad avere un appuntamento nel breve, tramite l’Ufficio della Motorizzazione Civile.

Ma la revisione auto non è uguale in tutto il mondo. Ci sono varie procedure: in alcuni stati è richiesta prima di poter rilasciare o rinnovare una licenza o una targa del veicolo. In altre, una volta che il veicolo supera l’ispezione, viene attaccata una decalcomania. Perché?

In questo modo le forze di polizia possono verificare l’avvenuta revisione in un breve lasso di tempo, senza perderlo. In Italia ce ne sono di tre tipi. La revisione periodica (dopo 4 anni dalla prima immatricolazione, poi ogni due), quella annuale (veicoli con 9 o più posti), quella straordinaria (decisa dall’Ufficio Dipartimento dei Trasporti Terrestri).

Shaken, severo ma onesto

Ci lamentiamo tanto in Italia, per certi versi anche con cognizione di causa. Ma cosa dovrebbero fare i giapponesi? Nel Sol Levante le legge in materia sono molto più severe. Una vera e propria ispezione, la chiamano “Shaken”.

Tre anni dopo l’acquisto, tutte le auto nuove devono essere sottoposte a una costosa ispezione tecnica e quando l’auto compie quattro anni, una volta ogni due anni. Inoltre, i veicoli di età superiore a 10 anni devono superare l’ispezione ogni anno. Fin qui tutto normale?

Prezzi clamorosi

Lo Shaken ha un costo clamoroso: 100.000 yen, circa 714 euro. E le eventuali riparazioni effettuate per mettere a norma l’auto vengono effettuate direttamente dall’organismo di controllo, con tariffe proprie. Altro che furbetti del quartierino. Si superano i mille euro, tanto per intenderci.

È per questo che la maggior parte degli automobilisti vende la propria auto nuova dopo soli tre o quattro anni di utilizzo, un po’ come molti italiani comprano smartphone. Questa pratica è parte di una risposta che spiega la domanda automobili altissima, con vendite di veicoli ovviamente elevatissime. Non solo: centinaia di migliaia di automobili in perfette condizioni vengono esportate come auto usate o come rottami metallici. Lì funziona così: meglio e peggio decidete voi.