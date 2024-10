Questa è la manovra che non devi mai fare al volante | Istruttore di guida avverte: “è sempre colpa tua”

L’istruttore di guida l’ha rivelato, se fate questa manovra mentre guidate, in caso di incidente la colpa sarà sempre la vostra, per questo sarebbe meglio prestare molta attenzione.

Quando si decide di prendere la patente, bisogna essere consapevoli che tutte le nozioni che vi vengono insegnate, sia durante la teoria che la pratica, dovrete tenerle a mente per sempre. Non potete fare tabula rasa, soltanto perché siete riusciti a mettervi in tasca quel documento tanto sognato.

Anche perché se di fatica ne avete fatta per riuscire a prendere la patente, in pochi secondi potrebbero ritirarvela, rendendo vano tutto il vostro sacrificio. Per questo motivo, soprattutto durante le varie guide a cui prenderete parte, dovrete ascoltare il vostro istruttore, imparando tutti i consigli che vi rilascerà durante il tragitto.

Ed è proprio grazie a una guida che l’istruttore ha rilasciato una comunicazione molto importante sia per l’aspirante guidatore sia per tutti quelli che la patente l’hanno già presa o che dovranno prenderla. Se fate questa manovra, sappiate che in caso di collisione, la colpa sarà sempre la vostra.

Prendere la patente

Sono molti i giovani impazienti che vorrebbero prendere la patente immediatamente, appena raggiunta la maggiore età. C’è chi si iscrive subito, chi magari aspetta la fine delle superiori e chi per un motivo o per l’altro aspetta ancora diversi anni. Alla fine non è una questione di numeri, non si vince un premio se ci si iscrive prima a scuola guida, l’importante è affrontare questo percorso con una forte responsabilità.

Una volta presa l’agognata patente dovrete essere responsabili per la vostra e l’altrui guida, per questo motivo sarebbe meglio impegnarsi sia durante l’esame di teoria che quello di pratica, cercando di imparare tutte le regole e i modi di guida più sicuri, differenziandosi da chi, pensa di essere il padrone della strada e guida in maniera irresponsabile.

La manovra che non bisogna mai fare

Un istruttore di guida facente parte della Corella Driving School, per aiutare i suoi studenti ma anche i vari follower, posta sui social diversi momenti più salienti del suo lavoro, riportando anche le preziose lezioni che tutti dovrebbero seguire. In questo preciso caso, si vede una sua studentessa mentre, spaventata dal fatto che un auto ha cercato di invadere la sua corsia di marcia, abbia cercato di immettersi nella corsia di fianco, in modo repentino.

L’istruttore ha così preso il controllo dell’auto frenando e rimanendo sulla medesima corsia, questo perché se ci spostiamo nella corsia a fianco rischiamo la collisione con i veicoli che stanno procedendo a fianco a noi. La procedura corretta è quella di rallentare sempre e in base alla situazione o lasciare passare l’automobilista sbadato o accertarsi che la corsia a fianco sia libera e impegnarla nella procedura corretta, guardando gli specchietti e inserendo la freccia. Anche perché come ha rivelato l’istruttore, in caso di collisione: “è sempre colpa tua”. Vi riportiamo il video per vedere la corretta sequenza spiegata dal professionista.