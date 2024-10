Gerard Piqué: l’ex giocatore della nazionale spagnola multato con 48.000€ | Ecco cosa ha combinato

Si torna a parlare di Gerard Piqué. L’ex iconica bandiera del Barcelona ne ha combinata un’altra delle sue. L’ha fatta proprio grossa.

Per anni è stato in hype Gerard Piqué. Semplicemente uno dei migliori difensori al mondo, noto anche per il suo carisma e il suo forte spirito catalano: protagonista di tutti i successi del Barcelona, ma anche Manchester United. E Spagna, ovviamente. Con 37 trofei è uno dei giocatori più vincenti della storia del calcio.

Ma Gerard Piqué ha conquistato tante copertine dei giornali di gossip. La sua relazione con Shakira è durata 12 anni. La super coppia ha avuto due figli: Milan e Sasha Piqué Mebarak. Una storia terminata nel 2022, di cui ancora si parla.

Sì perché l’iconico tradimento di Piqué con Clara Chia Marti (l’attuale compagna) ha scatenato l’ora di Shakira con hit annessa, ma due anni sono in tanti a essere convinti che l’ex difensore azulgrana avrebbe avuto una “tresca” con Anna Kaiser, ex coreografa e personal trainer di Shakira.

Gerard Piqué ha creato un altro hype: la King’s League, un torneo di calcio a 7 con 12 squadre presiedute da streamers famosi ed ex calciatori come Aguero e Casillas, l’ultimo in ordine cronologico è Menez, appena ritiratosi dal calcio tradizionale. Non solo.

Che salasso!

La Direzione Generale del Traffico ha multato Gerard Piqué a causa di un grave reato contro la sicurezza stradale, in quanto guidava il suo veicolo senza punti sulla patente. Processo rapido, ammissione di colpa, tutto si è concluso in fretta, naturalmente con una sanzione salatissima.

L’ex bandiera Culé ha dovuto pagare qualcosa come 48.000€ per chiudere una causa aperta per aver commesso un reato, perché non csi può guidare senza punti patente. Non è la prima volta, ovviamente, che Gerard Piquè si rende protagonista di queste assolute bravate.

Un recidivo

L’ex compagno di Shakira, infatti, è un recidivo in materia, finito più volte nei guai per il suo comportamento poco ortodosso e irrispettoso delle leggi, anche al volante. Nel 2015 divenne iconico il suo diverbio con la Guardia Urbana, che aveva multato suo fratello per un parcheggio sbagliato.

Finì malissimo per entrambi, visto che Gerard Piqué fu costretto a pagare circa 10.500 euro. Ora siamo andati oltre. Non si può guidare senza punti patente, chissà se ora lo avrà capito il campione del mondo a Sudafrica 2010, proprio l’anno in cui ha conosciuto Shakira, la cantante del Waka Waka, la hit del Mondiale vinto dalla Roja contro l’Olanda di Robben.