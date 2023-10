Team Andretti: dopo il via libera FIA, quando potrebbe unirsi?

Andretti ha fatto un passo avanti verso la griglia della Formula 1 grazie alla FIA , ma cosa significa questo?

Dopo un processo durato sette mesi, Andretti Cadillac ha ricevuto il via libera dalla FIA per entrare in Formula 1. Dopo un attento esame della sua offerta, la FIA è convinta che il team americano disponga delle risorse finanziarie e tecniche per competere in Formula 1 a lungo termine.

Tuttavia, questa non è la fine della storia. Dopo il via libera della FIA, per essere accettato Andretti dovrà ora raggiungere un accordo anche con la FOM, detentrice dei diritti commerciali della Formula 1 di proprietà di Liberty Media. Questo si sta rivelando un ostacolo molto più grande che superare il processo di richiesta iniziale della FIA. La FOM deve anche prendersi cura degli interessi dei 10 team esistenti, molti dei quali sono con veemenza contrari all’ingresso di Andretti sulla griglia alle condizioni attuali.

Se Andretti, grazie a FIA, dovesse unirsi come undicesimo team, significherebbe che l’attuale montepremi diviso tra le squadre, oltre un miliardo di dollari, dovrebbe essere condiviso con un gruppo in più e quindi le squadre attuali vedrebbero ridursi la loro fetta di torta.

L’Accordo, il contratto commerciale a tre in base al quale operano la FIA, la Formula 1 e i suoi team, prevede una commissione anti-diluizione di 200 milioni di dollari, un importo che un nuovo concorrente dovrebbe pagare in anticipo per unirsi. Quel denaro è poi distribuito tra le squadre esistenti per compensare la perdita di entrate dovuta alla necessità di condividere le entrate con un altro team.

200 milioni non bastano

La maggior parte delle squadre ritiene che questa tariffa sia troppo bassa. I team quindi vogliono vedere questa cifra almeno triplicata, non solo per compensare le entrate condivise con Andretti ma anche per proteggere il loro valore complessivo. Squadre come Williams e Haas ritengono che dovrebbero essere ricompensate per aver resistito alla tempesta finanziaria sulla scia della pandemia di COVID-19, con i rispettivi proprietari che hanno investito molti milioni per mantenere a galla le loro squadre.

Andretti preme sugli sponsor e su FIA. Ma basterà?

Naturalmente, il proprietario del team Michael Andretti – figlio del campione del 1978 Mario e proprietario del team Andretti Autosport IndyCar – non è d’accordo con il loro ragionamento. Andretti è fiducioso che, attraverso l’aumento delle sponsorizzazioni e le spese di marketing da parte del suo partner Cadillac, la sua squadra porterà effettivamente entrate aggiuntive al punto in cui le squadre esistenti non perderanno nulla. Spetta ora ad Andretti e al marchio GM convincere la FOM che aumenterà la torta invece di tagliarla in più pezzi.

Il fatto che GM e Cadillac sembrino trattare la Formula 1 solo come un esercizio di branding non aiuta la causa di Andretti. Andretti aveva un accordo provvisorio con la Renault per la fornitura di motori, accordo che da allora è scaduto ma potrebbe essere rivisto.

Quando potrebbe Andretti unirsi alla griglia?

Se ad Andretti, contro ogni previsione, venisse dato il via libera per formare l’undicesimo team di F1, il suo arrivo preciso sulla griglia sarebbe ancora in sospeso. Il tempo necessario per stabilire strutture negli Stati Uniti però, rende il 2026 la scelta più pragmatica. Dovrebbe essere inoltre presa in considerazione un’importante modifica normativa che entrerà in gioco per il 2026. Quella stagione la Formula 1 passerà ad auto completamente nuove e propulsori ibridi, quindi sarebbe molto più efficiente rinviare l’ingresso di un anno piuttosto che progettare auto con due diversi set di regolamenti.

Tuttavia, il team più recente sulla griglia, la Haas, ha debuttato nel 2016, 12 mesi prima del passaggio epocale a vetture significativamente diverse nel 2017. Anche un anno per acclimatarsi alla scena del Gran Premio e affinare l’efficienza operativa ha i suoi evidenti vantaggi.