Gasly punge: “La Red Bull mi è quasi costata la carriera”

Non si può dire di certo che sia stato un anno facile per il francese, che ha preso il posto di Daniel Ricciardo nel team austriaco. Gasly ha provato in tutti i modi di tenere il passo della Red Bull, e in particolar modo del suo compagno di box, Verstappen.

Durante la pausa estiva la scuderia di Milton Keynes annunciò la decisione di retrocedere il pilota francese in Toro Rosso, che effettivamente andò a prendere il posto di Albon. Il motivo di questo scambio è da ricercarsi nella differenza di prestazione proprio tra Gasly e Verstappen.

