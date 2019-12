Follow on Twitter

Il circuito di Barcellona riconosciuto come eccellenza ambientale

Il tracciato di Montmelò Eccellenza Ambientale della Federazione Internazionale dell’Automobilismo

Per il terzo anno, il circuito di Barcellona ottiene la certificazione come Eccellenza Ambientale della Federazione Internazionale Automobilistica. Ottenuto per la prima volta nel 2015, il tracciato di Montmelò conferma la miglior onoreficenza dal massimo organismo dell’automobilismo.

Come si legge dal comunicato, il rapporto tiene conto di molti fattori, tra i quali l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, all’attuazione di diversi progetti e campagne a sostegno dell’ambiente e la donazione di cibo:

“Dall’ultimo processo di accreditamento della FIA nel 2017, il revisore ha ottenuto prove dell’uso di energia rinnovabile al 100%, dell’attuazione del progetto ‘Forest Circuit’ e della campagna ’Stop Food Waste’, con la quale sono stati raccolti 3.200 chili di cibo donato nel 2019.”

L’impregno del circuito spagnolo non si ferma qui e mira entro il 2030 a raggiungere l’impatto zero del carbonio basandosi su principi quali la coerenza, l’impegno e la coscienza. Questo progetto è uno dei progetti individuati dalle Nazioni Unite a sostegno di uno sviluppo sostenibile.

Per il circuito di Montmelò non si è il primo riconoscimento; oltre ad essere stato il primo tracciato di Formula 1 a ottenere tale onoreficienza, nel 2008 la certificazione ISO 14001 rilasciata dalla Federazione Internazionale del Motociclismo.

La stessa FIM all’inizio di questo mese ha assegnato al circuito di Catalunya come eccellenza a seguito del miglioramento della biodiversità nelle molte aree verdi che contornano il tracciato.