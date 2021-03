Gasly ha criticato i metodi di selezione della Red Bull

Dopo esser stato nuovamente rifiutato dalla Red Bull, Gasly ha criticato i loro metodi di selezione

Nel 2019 Gasly ha avuto la possibilità di correre con la Red Bull al fianco dell’olandese Max Verstappen. Non è stato semplice per nuovo arrivato adattarsi al team e replicare i risultati del compagno di squadra. Per questo motivo, nel corso della stagione, i vertici della Red Bull hanno preferito retrocederlo nuovamente in AlphaTauri. Nel team di Faenza, il giovane francese, riaccolto calorosamente, è riuscito a dare di nuovo prova del suo talento e della sua velocità.

Il duro lavoro e i costanti sforzi sono stati ripagati l’anno scorso, grazie alla vittoria a Monza. E’ stata una lotta fino all’ultimo giro contro al McLaren di Sainz, ma alla fine ad avere la meglio è stata la monoposto italiana. Come Vettel nel 2008, Gasly è riuscito a portare alla vittoria il team di Faenza nel GP d’Italia, sottolineando ancora una volta la sua solidità e la sua consistenza.

P1!! My first victory in F1!!🏆

I’m lost for words, still struggling to realise, its just amazing!!

Everything was perfect, just missed the tifosis down under the podium. @alphatauri we have done it!! Thanks everyone for all the messages & support!! Today is a day I’ll remember. pic.twitter.com/3eILYSMsIu — PIERRE GASLY 🇫🇷 (@PierreGASLY) September 6, 2020

“SE MI COLPISCONO IO CI RIPROVO”

L’obiettivo di Gasly è quello di poter approdare in un top team e lottare per le prime posizioni. Dopo la sua prima vittoria e gli ottimi risultati raggiunti, sperava in una promozione, che però non è arrivata. Grazie alla nuova stagione della docuserie Netflix, Drive To Survive, abbiamo potuto vedere la reazione di Pierre al secondo rifiuto da parte del team austriaco.

“E’ uno scherzo” – ha esordito Gasly dopo aver letto letto le dichiarazioni dello staff della Red Bull – “Il modo in cui hanno affrontato tutto questo è uno scherzo. A volte la Formula 1 è ingiusta, purtroppo è così. Ma se mi colpiscono io ci riprovo. Uso l’energia delle cose che mi infastidiscono per essere più forte”.

E’ stato deludente non ricevere una promozione, tuttavia Gasly si è detto soddisfatto poiché ha fatto tutto il possibile per mettersi in mostra e convincere la Red Bull a sceglierlo. Infatti, per concludere ha così dichiarato: “Ho già fatto tutto, cosa devo mostrare di più?”.