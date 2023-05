Gasly e i punti penalità: così Imola ha graziato il pilota

Pierre Gasly rischiava di saltare un Gran Premio: i suoi punti di penalità erano arrivati a 10

L’Emilia Romagna combatte ancora con i danni causati dal maltempo e l’annullamento del Gran Premio di Imola è passato in secondo piano. Mentre Tsunoda aiuta i cittadini a ripulire le strade, però, c’è un pilota non può fare a meno di tirare un sospiro di sollievo. Pierre Gasly infatti ha accumulato 10 punti di penalità sulla sua super licenza. Il Regolamento stabilisce che “Se un pilota accumula 12 punti di penalità, la sua Superlicenza sarà sospesa per l’evento seguente”: senza Superlicenza, naturalmente, i piloti non possono correre. Questo è il rischio che Gasly ha sfiorato.

La Superlicenza e il sistema punti penalità

Tutti i piloti di Formula 1 sono in possesso di una Superlicenza FIA che viene rilasciata annualmente. La FIA attribuisce a questa super licenza 12 punti totali e, nel momento in cui arriva a 0, la sospendono per il Gran Premio successivo. Una volta scontata la penalità, i punti ritornano a 12. È importante notare che i punti di penalità hanno validità 12 mesi dal loro rilascio, dopodiché si annullano. Sono i commissari ad assegnare a loro discrezione i punti di penalità ai piloti, in caso di infrazioni o incidenti.

La Superlicenza del pilota francese, alla vigilia del Gran Premio dell’Emilia Romagna, non si trovava nella migliore delle condizioni. Gasly infatti aveva accumulato un totale di 10 punti penalità sulla sua Superlicenza e a Imola avrebbe dovuto guidare in maniera impeccabile. Questa tappa sarebbe stata l’ultima a rischio per il pilota dell’Alpine. Gasly aveva infatti perso due punti il 22 Maggio 2022, durante il Gran Premio di Spagna, per aver causato un incidente. Il Regolamento gli permetterà di riavere indietro questi due punti nei prossimi giorni, riportando il suo totale a 4 punti patente. Non tantissimi, ma comunque fuori dalla zona rischio.

Un approccio troppo severo?

L’ultimo punto penalità fu assegnato al francese durante il Gran Premio del Messico dello scorso ottobre. In quell’occasione, Gasly protestò contro l’assegnazione a suo parere troppo severa dei punti penalità. In effetti, pare che la FIA abbia ascoltato il pilota, dichiarando che avrebbero adottato un approccio più cauto nell’assegnazione dei punti penalità a partire dal Campionato 2023. L’obiettivo è quello di riservare questo genere di penalità, molto impattanti, solo per gli episodi più gravi. Ad oggi, solo Sainz ha meritato l’assegnazione di un punto penalità durante il GP d’Australia. Gasly non è certamente al sicuro, ma sicuramente correrà più sereno nei prossimi appuntamenti iridati.

