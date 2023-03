Caso Gasly: la FIA rivede il sistema di assegnazione dei punti di penalitá

Il caso Gasly ha indotto la FIA a rivedere il sistema di assegnazione dei punti di penalitá in gara. Prime applicazioni giá al GP del Bahrain

Il caso che ha coinvolto Pierre Gasly la scorsa stagione ha imposto la necessitá di colloqui tra piloti e FIA al fine di rivedere il sistema di assegnazione dei punti di penalitá in gara. Come é noto, questi ultimi giocano un ruolo importante nella Formula 1. Oltre alle sanzioni in pista, infatti, ai piloti possono essere tolti punti sulla superlicenza per le infrazioni commesse. La regola stabilita prevede che se si accumulano 12 punti di penalitá in un anno, si é squalificati in automatico per una gara.

Dopo il GP del Messico 2022, Pierre Gasly si è ritrovato a soli due punti di penalità da una clamorosa squalifica. Il pilota francese aveva violato i limiti di pista. Gli altri punti assegnatigli erano dovuti ad aver causato collisioni o il costringere un pilota fuori pista o il non aderire alla regola della lunghezza di 10 auto dietro una Safety Car. Gasly ha dichiarato: “Nonostante i numerosi punti di penalitá, non mi ritengo un pilota che mette in pericolo gli altri. Spero davvero che possiamo trovare il modo di ripensare il sistema di punteggio”.

A seguito di una serie di colloqui con la federazione, il pilota francese é riuscito a convincere la FIA a revisionare il sistema. Pare infatti che quest’anno sará adottato un approccio piú ponderato nel sanzionare i piloti. Le infrazioni legate a questioni “sportive”, come nel caso dei limiti di pista”, non verranno, così, considerate rilevanti ai fini dell’assegnazione dei punti di penalità.

P1!! My first victory in F1!!🏆

I’m lost for words, still struggling to realise, its just amazing!!

Everything was perfect, just missed the tifosis down under the podium. @alphatauri we have done it!! Thanks everyone for all the messages & support!! Today is a day I’ll remember. pic.twitter.com/3eILYSMsIu — PIERRE GASLY 🇫🇷 (@PierreGASLY) September 6, 2020

I risultati sono giá evidenti?

Questo nuovo approccio ha giá dato i suoi frutti nel corso del GP del Bahrain di questa nuova stagione 2023. In particolare, due piloti ne hanno giovato: Esteban Ocon e Nico Hulkenberg.

Ocon ha collezionato tre penalità sul circuito di Sakhir per varie infrazioni, come una posizione di partenza errata e l’eccesso di velocità nella pit lane. Invece, Hulkenberg ha superato i limiti di pista durante la gara.

Nonostante i due piloti abbiamo ricevuto delle penalitá – a Hulkenberg é stata assegnata una penalitá di cinque secondi – nessuno dei due ha poi subito ulteriori sanzioni. Gasly rimane invece con i dieci punti di penalitá che vedrá scadere il prossimo 22 maggio.