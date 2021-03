Gasly: “Buone ragioni per essere entusiasti”

Dopo un buon 2020, per l’Alpha Tauri ci sono tutti i presupposti per continuare a crescere nel 2021

C’è aria di fiducia in casa Alpha Tauri, dopo un solido 2020 concluso al settimo posto nei costruttori addolcito dalla splendida vittoria di Monza ottenuta con Pierre Gasly. Seppur la AT02, non abbia tante differenze dalla vettura di un anno fa, i dati raccolti nei test in Bahrain legittimano un certo ottimismo. Anche lo stesso Gasly non vede l’ora di inziare dopo aver fatto i primi chilometri due settimane fa.

Il gran tempo del debuttante Yuki Tsunoda, piazzatosi a meno di un decimo da Max Verstappen, ha fatto capire chiaramente, al netto di un utilizzo “eccessivo” del DRS, che a Faenza è stato fatto un buon lavoro. “Ci sono buone ragioni per essere entusiasti. Spero che saremo in grado di fornire delle ottime prestazioni all’inizio della stagione”, afferma Gasly.

“Abbiamo un buon pacchetto, ma non voglio trarre conclusioni affrettate perché le cose saranno molto diverse durante il weekend di gara. Al momento stiamo solo valutando noi stessi. Ci sono sempre cose da migliorare, ma a dire il vero dopo tre giorni siamo messi molto meglio rispetto a un anno fa a Barcellona. Sono davvero felice”.

PASSI AVANTI ANCHE DAL MOTORE

La fiducia dell’AlphaTauri è dovuta anche ad un motore Honda aggiornato, che secondo Gasly è un buon passo avanti rispetto al propulsore del 2020. “Finora siamo davvero contenti del motore, è un passo avanti rispetto allo scorso anno”, ha spiegato il francese.

“La guidabilità è stata perfetta per tutti e tre i giorni. Non voglio essere troppo entusiasta prima di arrivare alle qualifiche. Sarà lì che avremo il quadro completo. Spero davvero che possiamo essere in lotta per tanti buoni punti”, conclude Pierre Gasly.

Il fatto che il motore Honda sia progredito avvalora anche l’ipotesi di una Red Bull, finalmente “anti-Mercedes”.