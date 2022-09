Gasly: “Ancora con AlphaTauri nel 2023? Vedremo”

Pierre Gasly è una delle tante pedine che potrebbero muovere ulteriormente il mercato piloti, il suo avvenire in AlphaTauri infatti non è per niente scontato

Lentamente alcuni pezzi del puzzle stanno trovando il loro posto nel complesso mercato che interessa i piloti in ottica 2023. Chiuso il caso attorno a Oscar Piastri ed alla McLaren, se ne é aperto un altro che gira intorno a Pierre Gasly. Su dove siederà il giovane classe ’96 c’è ancora un grande punto di domanda. Approderà in Alpine per creare un dream team tutto francese lasciando libero il sedile in AlphaTauri, o no?

“Al momento è [una circostanza] fuori dal mio controllo“, le parole del transalpino riportate da SoyMotor.com. Va ricordato che gioca un ruolo importante anche la Red Bull, a cui è legato. A tal proposito proprio Helmut Marko qualche tempo fa aveva aperto ad una eventuale partenza del proprio pilota, nonostante un contratto in essere che ha durato fino alla fine del prossimo anno.

“Questi ragazzi mi hanno portato alla mia prima vittoria in Formula 1, e mi hanno dato la mia prima opportunità. Ciò non significa che rimarrò qui per il resto della mia vita perché le mie ambizioni e la mia volontà sono comunque di lottare là davanti”. Non deve stupire quindi che nel caso ci fosse una possibilità di fare un balzo in avanti, Pierre non ci penserebbe molto su. Considerando la consapevolezza che le strade per arrivare in Red Bull sono chiuse o quasi.

“Sono ormai cinque anni che sono in AlphaTauri, vedremo se anche la prossima stagione la passerò con loro. Questo è quello che è stato previsto. Se così sarà, darò alla squadra il 110%. Ci sono ancora un paio di cose che bisogna risolvere prima di parlare maggiormente della situazione; da parte mia ci sono solo cose positive. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane“.