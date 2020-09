Gare a griglie invertite di 30 minuti: è questa la nuova proposta

Cambiamenti per il 2021, ma la Formula 1 ha bisogno dell’opinione dei fan per risolvere la questione delle gare a griglie invertite

Il possibile e quanto meno imminente cambiamento del Motorsport che prevede l’inserimento delle gare a griglie invertite al posto delle attuali qualifiche, necessita l’opinione dei fan. Sono essi, infatti, a decretare quanto lo spettacolo ha realmente successo. Di conseguenza, Liberty Media, ha deciso di pubblicare un sondaggio che agevoli le decisioni per la stagione del 2021.

Il mondiale di quest’anno è ancora in corso, ma i preparativi per il prossimo sono già iniziati. Ci si avvantaggia, in particolare modo quando le decisioni da prendere comprendono modifiche sostanziose. Non vi è nulla di ufficiale, almeno per il momento, ma sembra proprio che le ultime dichiarazioni di Seidl siano riuscite a smuovere le acque.

L’idea è quella di sostituire FP1, FP2, FP3 con delle gare a griglie invertite di soli 30 minuti. Per il momento solo in alcuni dei Gran Premi del prossimo anno. Non si tratta di una proposta nuova, ma di un’ipotesi che è già stata scartata in passato perché il voto non era unanime tra le squadre.

COME VOTARE

Il sondaggio in questione è reperibile su F1 Fan Voice, dove si può liberamente esprimere la propria preferenza in base alla questione. Per partecipare basta registrarsi sul sito e fare clic su ”Reverse Grid Qualifying Races Survey”. In questo caso la Formula 1 si basa sulla popolarità del Gran Premio d’Italia per chiedere ai fan se vorrebbero mescolare la griglia. Registrarsi e votare è abbastanza semplice, oltre che utile per riuscire a capire cosa vogliono vedere realmente gli spettatori e come poter apportare delle modifiche dimezzando il rischio di incorrere in errori elevati.

Alcune delle domande che i fan troveranno sono le seguenti: ”ti è piaciuto il Gran Premio d’Italia più o meno di quanto normalmente ti piace la gara?”, ”quanto ti è piaciuta l’imprevedibilità del Gran Premio di Toscana?”, ”quanto ti è piaciuto vedere i piloti che normalmente non hanno l’opportunità di competere nella vittoria per la gara?”.

Federica Montalbano