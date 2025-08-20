Futuro Russell, scintille tra Wolff e Rosberg

Dalla cucina di Oxfordshire alle accuse di sparire durante le trattative con i piloti: Wolff si difende dalle accuse di Rosberg sulla trattativa con Russell

Sotto i riflettori del paddock, Toto Wolff si trova diviso tra il destino incerto di Russell e le accuse di Rosberg. Il team principal della Mercedes ha risposto con fermezza, ribadendo di essere sempre “leale” e di “mettersi nei panni” dell’altro nelle trattative con i suoi piloti. Ma, secondo diverse voci, Wolff adotterebbe approcci contrastanti a seconda del pilota con cui negozia.

Toto Wolff racconta come furono le conversazioni in cucina nella sua casa nell’Oxfordshire a convincere Hamilton a restare in Mercedes. Correva l’anno 2016 e Nico Rosberg, il suo compagno di squadra, lo aveva appena battuto per il titolo mondiale. “Eravamo in cucina. Gli dissi, e Susie non amò molto questo paragone, che anche se io e lei non fossimo d’accordo su qualcosa, non mi verrebbe mai in mente di divorziare. Con te è lo stesso, Lewis” ha riportato il team principal al The Times. “Non voglio un divorzio. Se il miglior pilota. Ti voglio nella nostra macchina e noi vogliamo darti la miglior macchina possibile“. Wolff ha poi continuato”All’inizio la discussione è stata dura, poi dopo quattro o cinque ore in cucina ci siamo ritrovati su un livello totalmente diverso“.

Le accuse di Rosberg e la vacanza con Verstappen

Tuttavia, Rosberg, che corse per la Mercedes dal 2010 al 2016 e si ritirò improvvisamente dallo sport dopo aver vinto il titolo mondiale, racconta un lato diverso delle tattiche negoziali dell’austriaco. “È orribile negoziare con Toto“, ha detto a Sky F1 a Spa.”Perchè la sua tattica è sparire“. Una tattica che, secondo Rosberg, l’attuale pilota George Russell starebbe affrontando proprio in questo momento. “Come George ora, cerca di mettersi in contatto con lui, ma Toto sparisce“.

E dove si trova Wolff? “In vacanza insieme al suo tanto desiderato obiettivo, Max Verstappen, in Sardegna“. Dopo la diffusione sui social di alcune immagini false dei due prima del Gran Premio del Belgio, fonti vicine alla vicenda affermano che questa volta le foto in circolazione, visibili anche nel post di Autosprint sui propri social, sono autentiche.

