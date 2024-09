Furbetto del casello colto in flagrante, la multa è così esagerata che sarà costretto a vendersi casa

Attenzione a commettere il reato di cui il furbetto della strada è stato pizzicato in flagrante, la multa che deve pagare è talmente esagerata che la prossima volta ci penserà bene prima di ricommetterlo.

I cittadini hanno dei diritti ma anche dei doveri per evitare di finire nel caos puro. La Storia è piena di periodi bui dovuti proprio alla totale assenza di regole e state certi che a parte i delinquenti, nessuno vorrebbe ritornare a quei giorni descritti sui libri di scuola.

Per questo motivo bisogna essere consapevoli del fatto che non si può sempre fare tutto quello che ci passa in mente, in campo soprattutto automobilistico, quando si prende la patente, si frequenta un corso di scuola guida proprio per questo motivo, per apprendere le normative inserite nel Codice della Strada.

Tra le varie infrazioni che purtroppo ogni giorno vengono commesse su strada, c’è né una in particolare che non solo è molto frequente ma soprattutto oltre a essere molto rischiosa, se pizzicati potrebbe farvi arrivare una multa decisamente salata.

Che cos’è il Tailgating

Procediamo con ordine, prima di rivelarvi il caso dell’automobilista indisciplinato dobbiamo fare un passo indietro e spiegare qual è una delle pratiche maggiormente commesse che provoca molti sinistri per strada. Viene chiamata Tailgating, cioè l’abitudine che hanno alcuni automobilisti di non rispettare la distanza di sicurezza e circolare su strada pericolosamente vicini all’automobile che si trovano davanti, andando anche a una velocità abbastanza importante.

Questo modo di guidare è molto pericoloso in quanto, in caso di frenata brusca dell’autista davanti, l’incidente è assicurato perché non si hanno i giusti metri per permettere al veicolo di frenare in tempo. Questa pratica oltre a generare stress all’automobilista davanti a noi che si sente quasi braccato indica che chi guida non solo è impaziente di raggiungere la propria destinazione, mettendo in pericolo la sua e l’altrui vita ma che mostra anche in quel momento un temperamento agitato e nervoso e inoltre dimostra quanto poco abbia studiato a scuola guida in passato.

Una multa che non si può dimenticare

L’automobilista indisciplinato di cui vi parleremo oggi è stato colto in flagrante mentre effettuava il Tailgating in Svizzera. Da loro, la multa viene calcolata in base al reddito di chi commette l’infrazione, motivo per cui, essendo che il viaggiatore presentava un reddito consistente, si è visto recapitare una multa di 115mila euro.

Il guidatore ha provato così a fare ricorso e alla fine, per concessione del giudice ha ottenuto un notevole sconto della sanzione soltanto se nei due anni successivi non commetterà più infrazioni. In questo caso, il furbetto delle strade dovrà versare allo Stato “soltanto” 10mila franchi svizzeri con l’aggiunta di altri 3mila franchi svizzeri per le spese processuali. Attenzione quindi a come guidate, perché in Italia le regole sono diverse ma le multe salate le possono prendere tutti.