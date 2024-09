Questo optional è stato il più richiesto dagli automobilisti nel 2024 | Perché non è una buona idea installarlo

Voi lo sapete qual è l’optional più richiesto di questo 2024 dagli automobilisti? Purtroppo non è una buona idea averlo e adesso vi spieghiamo anche il perché. Resterete sicuramente senza parole.

Quando si acquista un’automobile, magari dopo tanto che si sognava è normale che si cerca di renderla più chic possibile, magari con tutta una serie di personalizzazioni che ce la fanno sentire ancora più nostra. Ovviamente per ogni aggiunta il costo lievita, però ci sono sempre quelle richieste che rendono l’auto ancora più pratica.

Poi in base al modello e alla direttiva del momento possiamo scegliere di mettere più o meno optional, anche perché ci sono alcune offerte last minute, presenti soprattutto nelle varie concessionarie che se si acquista il modello così com’è si può risparmiare notevolmente, quelle ovviamente sono scelte.

In merito proprio agli optional voi lo sapete qual è stato quello più richiesto in questo 2024? Ci sono pareri contrastanti sull’efficacia di questa aggiunta in auto, ecco di cosa stiamo parlando.

Gli optional più richiesti dal secondo al decimo

Prima di rivelarvi qual è stato l’optional più richiesto nel 2024 che ha vinto il primo posto della classifica, vi vogliamo illustrare tutti quelli più gettonati dalla seconda posizione alla decima, riportati da motor.elpais.com, chissà in quanti di voi ne avranno richiesti almeno uno di questi per la propria automobile nuova? Procediamo:

Al secondo posto troviamo i sedili riscaldati, sono tra i più gettonati grazie al comfort fornito;

posto troviamo i sedili riscaldati, sono tra i più gettonati grazie al comfort fornito; Al terzo posto troviamo i sedili anteriori riscaldati e ventilati;

posto troviamo i sedili anteriori riscaldati e ventilati; Al quarto posto troviamo i tergicristalli con rilevamento di pioggia;

posto troviamo i tergicristalli con rilevamento di pioggia; Al quinto posto troviamo il tetto apribile;

posto troviamo il tetto apribile; Al sesto posto troviamo la possibilità di configurare profili personalizzabili in base al conducente che guida l’auto;

posto troviamo la possibilità di configurare profili personalizzabili in base al conducente che guida l’auto; Al settimo posto troviamo le prese da 120 V;

posto troviamo le prese da 120 V; All’ ottavo posto troviamo le alette parasole per i sedili posteriori;

posto troviamo le alette parasole per i sedili posteriori; Al nono posto troviamo l’avviso per il traffico trasversale posteriore con frenata automatica di emergenza in caso di bisogno;

posto troviamo l’avviso per il traffico trasversale posteriore con frenata automatica di emergenza in caso di bisogno; Al decimo posto, tra gli optional meno richiesti troviamo il compressore d’aria integrato.

L’optional più richiesto dagli automobilisti

Sempre secondo il sito motor.elpais.com, l’optional più richiesto in assoluto dai compratori quando acquistano un’automobile in concessionaria del 2024 è la piattaforma di ricarica wireless per i sedili anteriori. Ovviamente fa comodo a tutti poter ricaricare il proprio smartphone mentre si è in auto, ma come possiamo leggere non sempre è un’ottima soluzione.

Il problema principale è che lo smartphone per potersi ricaricare in auto deve “lavorare” di più e quindi si surriscalda maggiormente, per questo motivo pare, che la batteria sollecitata per molto tempo in questa maniera durerà di meno del tempo previsto. Siamo curiosi di sapere per chi ha già questo optional se conferma questa teoria.