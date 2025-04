Frenata brusca in città, ti portano via 1.000€ e la patente: nuovo Codice approvato da Salvini | È panico ai semafori

Se in città si frena bruscamente, si rischia di dover pagare 1000 euro e ti potrebbero anche portare via la patente.

Lungo lavoro quello portato avanti da Matteo Salvini e che ha portato all’arrivo del nuovo Codice della Strada. Una regolamentazione nuova di zecca per riuscire ad affrontare situazioni pericolose, ridurle e fare in modo che anche gli incidenti abbiamo un taglio veramente drastico. A chiedere l’intervento è stata l’Unione Europea che ha chiesto che gli stati membri riuscissero norme differenti.

Dal 14 dicembre scorso, alle porte del Natale, ecco che sono state segnalate le prime multe, le prime patenti sospese, tutto per via di sanzioni molto più stringenti.

In particolare si è intervenuti sui neopatentati, prevedendo una maggiore attenzione nei loro confronti, inoltre si è previsto di intervenire duramente contro chi guida in stato d’ebrezza. Ma questi non sono gli unici atti che possono mettere a grande rischio gli utenti della strada.

Anche muoversi in città è pericoloso, basta anche una semplice frenata brusca, ecco cosa sta cambiando.

Nuovo Codice della Strada, una riforma in continuo movimento

Si è ampliamente ribadito che il Nuovo Codice della Strada è entrato in vigore il 14 dicembre scorso, ma la verità è che si tratta di una riforma che che sembra essere in continuo mutamento. Proprio nel mese di luglio, ecco che entrerà in vigore una nuova regola, con l’obbligo di installare l’alcolock nel caso in cui si venga trovati alla guida con un tasso alcolemico al di sopra dello 0,5 mg/l. Sanzioni poi, molto più severe se ad essere trovati in stato d’ebrezza è un neopatentato.

Quindi è facile immaginare che ci sono numerosi provvedimenti che ancora non sono entrati in vigore, o che comunque sono poco noti. Ecco allora cosa occorre sapere a riguardo, affinché le strade siano più sicure.

Ecco cosa si prevede con la revisione delle regole

Il Nuovo Codice della Strada quindi, prevede sanzioni molto più severe, si prevede l’intervento degli agenti anche nel caso in cui si provveda a manovre pericolose in strada, o comunque improvvise e in grado di mettere in pericolo tutti gli utenti della strada. In questi casi specifici quella che potrebbe scattare è una multa fino a 1000 euro, oltre al ritiro della patente.

Si chiede agli automobilisti di guidare con estrema prudenza evitando di creare problematiche a tutti coloro che usufruiscono della strada, occorre ricordare che spesso quando si creano situazioni di pericolo nemmeno ci se ne accorge.