Guidi tranquillo a 40 km/h, ma adesso è vietato: 347€ di multa senza preavviso | Salvini ha firmato il nuovo Cds

Se fino ad oggi guidavi tranquillo a una velocità di 40 km/h, sappi che ti potrai trovare a pagare una multa di quasi 350 euro.

Lo chiamano Nuovo Codice della Strada e si traduce con spauracchio per tutti gli automobilisti. Sono veramente tanti coloro che si mettono al volante senza conoscere realmente quelle che sono le nuove normative che il buon Salvini ha firmato con questo nuovo provvedimento. Quindi, si cambia di nuovo e al Posto di blocco si rischia di dover tirar fuori una quantità di denaro niente male.

Tra le infrazioni su cui si è posta molta attenzione, c’è sicuramente il superamento del limite di velocità; procede ad alta velocità mette seriamente a rischio tutti gli utenti della strada.

A vigilare sul rispetto di limiti di velocità ci pensano gli agenti durante i posti di blocco, ma anche gli autovelox.

Il tutto con una serie di grattacapi per tutti gli automobilisti che si potrebbero trovare a dover pagare multe anche piuttosto salate.

Eccesso di velocità, le regole cambiano

Nei mesi scorsi sono salite alla ribalta le discussioni merito agli autovelox. Apparecchi utilizzati per rilevare la velocità a cui viaggiano le automobili e quindi inviare le sanzioni a coloro che superano i limiti presenti su una specifica strada. Se in Autostrada il limite è 130 km/h, nei centri abitati scende a 50 km/h, questo per una maggiore sicurezza degli automobilisti e non solo. Quando la vettura procede a una velocità contenuta la distanza di frenata si accorcia e nel caso in cui vi siano pericolo o ostacoli, sarebbe più semplice intervenire.

Ma questo non è sufficiente per raggiungere l’obiettivo posto dall’Unione Europea è quello di ridurre notevolmente il numero di sinistri e solo intervenendo sulle regole e sulle sanzioni previste, è possibile raggiungerlo. Ma perché si viene sanzionati già a 40 km/h?

Salvini ha deciso che era il momento di firmare il provvedimento

Matteo Salvini in qualità di Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato chiamato ad intervenire sul Nuovo Codice della Strada e con la riforma ha concesso ai Comuni di agire in autonomia e quindi abbassare i limiti di velocità al di sotto dei 50 km/h. Quindi sono state tante le realtà che hanno deciso di abbassare il limite a 30 km/h, soprattutto nei centri abitati.

Peccato che purtroppo sono molti i cartelli che indicano il limite a non essere ben visibili o completamente assenti, quindi chi procede a 40 km/h rischia multe fino a 347 euro, senza nemmeno esserne consapevoli. Attenzione quindi, alle disposizioni locali.